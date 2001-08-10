60 юных сахалинцев отправились на заключительную летнюю смену в «Лесное озеро»
Третья заключительная летняя смена стартовала 13 августа в оздоровительном лагере «Лесное озеро» (Корсаковский район). 60 детей со всей Сахалинской области отправились сюда, чтобы отдохнуть и поправить свое здоровье. Организаторы подготовили для ребят две программы: профильную и оздоровительную.
– Мы принимали обращения со всех районов области, в том числе прилетели 9 детей с Курильских островов, – рассказала специалист Областного центра внешкольной воспитательной работы Ксения Барсукова. – Приём электронных заявлений на летний оздоровительный отдых производился с 1 февраля на сайте министерства образования Сахалинской области. Там представлена вся информация о том, кто может поехать в лагерь, с какого возраста и как правильно подать заявку. Перед отправкой на последнюю летнюю смену в лагерь «Лесное озеро» все 60 детей заранее сдали тест на коронавирус.
В течение 21-дневной смены ребят ожидает насыщенная развлекательная программа, большое внимание уделено оздоровлению юных отдыхающих. Для них запланированы посещения соляной шахты, бассейна, зала лечебной физкультуры и кислородный коктейль.
По профильной программе «Время креатива», которая проводится при поддержке Сахалинского отделения «Российского движения школьников», будут заниматься два отряда – это дети с ограниченными возможностями здоровья. Им расскажут про искусство фотографии, научат основам мультипликации, раскроют секреты видеосъёмки и монтажа.
Как надеются организаторы, творческие и увлекательные занятия летней смены помогут ребятам как следует отдохнуть после долгого карантина и обзавестись новыми знакомствами.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:34 Сегодня Еще 68 случаев заболевания Covid-19 выявили в Сахалинской области
10:12 Сегодня Караоке-битва пройдет в Южно-Сахалинске у фонтана на привокзальной площади
- 10:42 Сегодня Сахалинским студентам компенсируют часть затрат на аренду жилья
11:32 Сегодня Сахалинский подросток ударил ножом своего знакомого
20:56 7 Августа Заявления главы топливного союза Приморья о недопоставке бензина на биржу абсурдны - эксперт
17:12 7 Августа Выставку "Игра" покажут сахалинцам
15:04 7 Августа День физкультурника в Долинском районе перенесли на 15 августа
12:04 7 Августа Три спортивных мероприятия перенесли из-за непогоды в Южно-Сахалинске
- 16:32 17 Июля Восемь поронайских школьников преступили закон в 2019 году
10:12 22 Июля Кванториум Южно-Сахалинска закрыли из-за коронавируса
14:32 17 Июля Теплая погода ожидает сахалинцев в выходные дни
12:32 17 Июля Пропавшего в Бухте Тихой мужчину нашли мертвым
Выбор редакции
- 10:12 3 Августа Сотрудники МЧС России спасли у острова Итуруп семерых рыбаков
- 10:12 22 Июля Кванториум Южно-Сахалинска закрыли из-за коронавируса
- 10:42 3 Июля Сахалинская областная больница возобновляет прием пациентов в обычном режиме
- 09:34 3 Июля В Сахалинской области отменили обязательную обсервацию
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
- 15:32 7 Апреля Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?