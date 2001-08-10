60 юных сахалинцев отправились на заключительную летнюю смену в «Лесное озеро»

Третья заключительная летняя смена стартовала 13 августа в оздоровительном лагере «Лесное озеро» (Корсаковский район). 60 детей со всей Сахалинской области отправились сюда, чтобы отдохнуть и поправить свое здоровье. Организаторы подготовили для ребят две программы: профильную и оздоровительную.

– Мы принимали обращения со всех районов области, в том числе прилетели 9 детей с Курильских островов, – рассказала специалист Областного центра внешкольной воспитательной работы Ксения Барсукова. – Приём электронных заявлений на летний оздоровительный отдых производился с 1 февраля на сайте министерства образования Сахалинской области. Там представлена вся информация о том, кто может поехать в лагерь, с какого возраста и как правильно подать заявку. Перед отправкой на последнюю летнюю смену в лагерь «Лесное озеро» все 60 детей заранее сдали тест на коронавирус.

В течение 21-дневной смены ребят ожидает насыщенная развлекательная программа, большое внимание уделено оздоровлению юных отдыхающих. Для них запланированы посещения соляной шахты, бассейна, зала лечебной физкультуры и кислородный коктейль.

По профильной программе «Время креатива», которая проводится при поддержке Сахалинского отделения «Российского движения школьников», будут заниматься два отряда – это дети с ограниченными возможностями здоровья. Им расскажут про искусство фотографии, научат основам мультипликации, раскроют секреты видеосъёмки и монтажа.

Как надеются организаторы, творческие и увлекательные занятия летней смены помогут ребятам как следует отдохнуть после долгого карантина и обзавестись новыми знакомствами.