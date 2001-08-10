Тихоокеанское
информационное агентство
14 Августа 2020
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10:12, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Караоке-битва пройдет в Южно-Сахалинске у фонтана на привокзальной площади

Караоке-битва пройдет в Южно-Сахалинске у фонтана на привокзальной площади

Жителей и гостей Южно-Сахалинска 14 августа приглашают принять участие в конкурсе "Караоке онлайн".

Как сообщают в пресс-службе администрации областного центра, поющих южносахалинцев ждут в сквере у фонтанов на привокзальной площади в 18.00.

Заявки на участие принимают на месте проведения с 17.00. Вокалистам предоставят сценическое оборудование и музыкальные каталоги, в которых представлены композиции на любой вкус.

Творческие состязания проходят каждую пятницу августа в рамках общегородского проекта "Культурная столица". В случае ухудшения погоды конкурс отменят.

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