Реконструкция участка трассы Дальнее — Елочки почти завершена

Реконструкция участка трассы Дальнее (от поворота на ул.Фиалковую) — Елочки почти завершена в Южно-Сахалинске.

Как сообщает пресс-служба администрации областного центра, на объекте, протяженностью 3 км, дорожники провели все работы, включенные в основной объем: устройство основания дорожной одежды, выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия. В настоящий момент подрядчик готовится к завершающей приемке объекта специалистами.

- Сейчас ведутся финальные работы по демонтажу существующих опор высоковольтной линии электропередачи и подключению наружного освещения. Завершим не позднее 20 августа, - рассказал представитель компании-подрядчика Вадим Кудачин.

В рамках реконструкции ширина дороги увеличилась до 9 метров. Каждая полоса движения (всего их две) — по 3,5 метра. Также подрядчик оборудовал 2 укрепленных обочины шириной 1 метр с каждой стороны.

Кроме того, в ходе работ заменены инженерные сети, установлены дорожные знаки, барьерное ограждение, три новых остановочных павильона и нанесена разметка.

В администрации города напоминают, что всего в 2020 году на средства нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в нормативное состояние приведут 17 км улично-дорожной сети столицы региона.