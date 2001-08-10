Реконструкция участка трассы Дальнее — Елочки почти завершена
Реконструкция участка трассы Дальнее (от поворота на ул.Фиалковую) — Елочки почти завершена в Южно-Сахалинске.
Как сообщает пресс-служба администрации областного центра, на объекте, протяженностью 3 км, дорожники провели все работы, включенные в основной объем: устройство основания дорожной одежды, выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия. В настоящий момент подрядчик готовится к завершающей приемке объекта специалистами.
- Сейчас ведутся финальные работы по демонтажу существующих опор высоковольтной линии электропередачи и подключению наружного освещения. Завершим не позднее 20 августа, - рассказал представитель компании-подрядчика Вадим Кудачин.
В рамках реконструкции ширина дороги увеличилась до 9 метров. Каждая полоса движения (всего их две) — по 3,5 метра. Также подрядчик оборудовал 2 укрепленных обочины шириной 1 метр с каждой стороны.
Кроме того, в ходе работ заменены инженерные сети, установлены дорожные знаки, барьерное ограждение, три новых остановочных павильона и нанесена разметка.
В администрации города напоминают, что всего в 2020 году на средства нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в нормативное состояние приведут 17 км улично-дорожной сети столицы региона.
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