Тихоокеанское
информационное агентство
14 Августа 2020
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14:32, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Маме маленького сахалинца Германа Грибенюка не хватает 44 тысяч для лечения сына

Маме маленького сахалинца Германа Грибенюка не хватает 44 тысяч для лечения сына

Сбор средств на лечение 4-летнего Германа Грибенюка продолжается на Сахалине. Об этом пишет ASTV.RU. У мальчика грубая задержка психо-речевого развития с аутистическими чертами.

Ребенку готовы помочь специалисты клиники "ПрогнозМед" из Санкт-Петербурга. Необходимая сумма сбора - 149 000 рублей. Сейчас уже собрано 105 тысяч - две трети от необходимой суммы. До 1 сентября осталось накопить еще 44 тысячи рублей. У семьи нет такой возможности, мама ребенка надеется на помощь земляков.

"На Сахалине нам не смогли помочь с лечением. Говорят, что в Петербурге специалисты хорошо помогают детям с диагнозом, как у нас. Мы очень надеемся, что сын сможет говорить. От всей души благодарим каждого, кто помогает нам, заранее огромное спасибо всем, кто откликнется и переведет нам даже небольшую сумму. Наши люди неоднократно доказывали, что вместе мы можем творить большие дела. Сейчас помощь нужна маленькому человечку", - говорит Полина, мама мальчика.

Реквизиты для помощи Герману Грибенюку:

Валюта получаемого перевода: Рубли (RUB)
Получатель: ГРИБЕНЮК ПОЛИНА АЛЕКСЕЕВНА
Номер счёта: 40817810450340488421
Банк получателя: ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
БИК: 040813608
Корр. счёт: 30101810600000000608
ИНН: 7707083893
КПП: 650102001
SWIFT-код: SABRRUMM
Номер карты: 2202 2006 5160 2243
 

Карта привязана к номеру 89624149385 (номер мамы)

Все необходимые подтверждающие документы есть в распоряжении редакции.

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