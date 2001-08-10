Маме маленького сахалинца Германа Грибенюка не хватает 44 тысяч для лечения сына

Сбор средств на лечение 4-летнего Германа Грибенюка продолжается на Сахалине. Об этом пишет ASTV.RU. У мальчика грубая задержка психо-речевого развития с аутистическими чертами.

Ребенку готовы помочь специалисты клиники "ПрогнозМед" из Санкт-Петербурга. Необходимая сумма сбора - 149 000 рублей. Сейчас уже собрано 105 тысяч - две трети от необходимой суммы. До 1 сентября осталось накопить еще 44 тысячи рублей. У семьи нет такой возможности, мама ребенка надеется на помощь земляков.

"На Сахалине нам не смогли помочь с лечением. Говорят, что в Петербурге специалисты хорошо помогают детям с диагнозом, как у нас. Мы очень надеемся, что сын сможет говорить. От всей души благодарим каждого, кто помогает нам, заранее огромное спасибо всем, кто откликнется и переведет нам даже небольшую сумму. Наши люди неоднократно доказывали, что вместе мы можем творить большие дела. Сейчас помощь нужна маленькому человечку", - говорит Полина, мама мальчика.

Реквизиты для помощи Герману Грибенюку:

Валюта получаемого перевода: Рубли (RUB)

Получатель: ГРИБЕНЮК ПОЛИНА АЛЕКСЕЕВНА

Номер счёта: 40817810450340488421

Банк получателя: ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

БИК: 040813608

Корр. счёт: 30101810600000000608

ИНН: 7707083893

КПП: 650102001

SWIFT-код: SABRRUMM

Номер карты: 2202 2006 5160 2243