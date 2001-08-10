На гимнастику и танцы приглашают сахалинцев в городской парк имени Гагарина

Городской парк культуры и отдыха приглашает южносахалинцев на мероприятия. Послушать классические композиции под открытым небом в исполнении Южно-Сахалинского камерного оркестра парк зовет в пятницу и субботу. Концерты пройдут на танцевальной площадке с 17:00 часов.

На этой же локации 14 августа гости смогут насладиться музыкальными произведениями от диджея с 18:00 до 21:00.

Как сообщают в парке, утро субботы начнется с утренней гимнастики для старшего поколения на тропе здоровья в 9:00 часов.

В 12:00 на концертной площадке пройдет акция Всероссийская благотворительная акция "Улыбнемся солнечному дню". Суть акции - подарить детям, находящимся в сложной жизненной ситуации, немного радости и добра. Возле главной сцены парка будут установлены «солнечные копилки», куда каждый желающий сможет опустить билет на аттракцион, приобретенный в кассах парка. Все билеты посчитают в 15:00, затем администрация парка удвоит их и передаст в центр социальной защиты Сахалинской области.

С 14:00 до 17:00 часов для малышей будет работать бесплатная игровая комната, которая расположена в стеклянном павильоне. Здесь можно будет из мягких игровых модулей соорудить башню, посмотреть мультфильмы и повеселиться со сверстниками.

В 14:00 часов пластический театр «Drevo» приглашает посетить спектакль "Ежесекундно". Это будет рассказ без слов о том, что происходит с человеком в каждый момент времени. О сомнениях и стремлениях. О том, что переполняет изнутри и в итоге вырывается наружу. Место проведения: танцевальная площадка.

Завершиться субботний день также на танцевальной площадке, здесь гостей будет ждать программа "В ритме лета". Начало в 18:00 часов.

Для любителей активного времяпрепровождения на этой неделе в парке заработал прокат велосипедов, который расположен на аллее Генеральской со стороны Коммунистического проспекта.