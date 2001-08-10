Пешеходный тротуар и велосипедная дорожка появятся на улице Победы в Поронайске

На участке по ул. Победы, от ул. Восточная до ул. Октябрьская, в рамках реализации проекта «Инициативное бюджетирование» г. Поронайска начались работы по озеленению.

На собрании «Инициативного бюджетирования» жители муниципалитета выдвинули предложение по озеленению тротуара по ул. Победы и сформировали инициативную группу. Специалисты администрации помогли им в формировании конкурсной заявки и направили ее в областную комиссию. Проект успешно прошел конкурсный отбор, по результатам которого были выделены деньги из областного бюджета Сахалинской области для реализации проекта.

На сегодняшний день специалисты провели работы по снятию растительного грунта, после чего приступили к устройству основания и монтажу бортового камня.

Скоро там будет обустроен пешеходный̆ тротуар и велосипедная дорожка. Со стороны проезжей части поставят пешеходное ограждение, а также будут проведены работы по устройству газона.