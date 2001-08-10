В Ясноморском Невельского района появилась спортивная площадка

Работы по устройству спортивной площадки в селе Ясноморское и обустройству зоны отдыха для проведения культурно-массовых мероприятий на территории клуба в Колхозном выполнены в Невельском районе.

Это сделано в рамках реализации госпрограммы "Управление государственными финансами Сахалинской области", по инициативе местных жителей.