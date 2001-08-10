Тихоокеанское
информационное агентство
15 Августа 2020
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16:42, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В Ясноморском Невельского района появилась спортивная площадка

В Ясноморском Невельского района появилась спортивная площадка

Работы по устройству спортивной площадки в селе Ясноморское и обустройству зоны отдыха для проведения культурно-массовых мероприятий на территории клуба в Колхозном выполнены в Невельском районе.

Это сделано в рамках реализации госпрограммы "Управление государственными финансами Сахалинской области", по инициативе местных жителей.

"На площадке в Ясноморском уложено травмобезопасного резинового покрытие, установлено ограждение, произведена установка баскетбольных щитов с кольцами. Общая стоимость строительно-монтажных работ составила 2,3 млн рублей", - отметили в пресс-службе администрации района.

На территории зоны отдыха для проведения культурно-массовых мероприятий в Колхозном уложена брусчатка, разбита зеленая зона, обустроена сцена с покрытием из резиновой крошки, установлены лавочки, урны и вазоны. Общая стоимость строительно-монтажных работ составила 2,2 млн рублей.

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