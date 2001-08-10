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17:12, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
В южных районах Сахалина в выходные дни пройдут небольшие дожди
Август на Сахалине – это сезон дождей. Даже при слабой тайфунной деятельности над Тихим океаном на остров прорвались два тайфуна, которые с Японского моря прошли в Охотское через пролив Лаперуза.
Первый тайфун был более активным, 7 августа были сильные дожди на юге Сахалина, усилил ветры до 20-25 м/с. Второй прошёл 11 августа в стадии тропического шторма, очень сильные дожди отмечались на мысовых станциях Крильон и Монерон. На следующий день над югом Сахалина сохранялся тропический воздух, дневная температура достигла 29°. Затем тропический воздух заменился на охотоморский и дневные температуры уже не поднимались выше 20°.
В предстоящие выходные дни погоду Сахалина определят фронтальные разделы, смещающиеся с запада.
В субботу в северных и центральных района ночью осадков не будет, температура 8…13°, днём местами небольшой дождь, температура 14…19°. В воскресенье дожди, температура ночью 8…13°, днём 13…18°.
В южных районах в субботу ожидается небольшой дождь, температура 9…14°; днём дождь, 14…19°.
В воскресенье дождь, днём на юге небольшой. Температура ночью 12…16°, днём 16…21°.
В Южно-Сахалинске в субботу ночью небольшой дождь, 12…14°; днём дождь, максимальная температура 17…19°.
В воскресенье ночью дождь, температура 14…16°. Днём небольшой дождь, максимальная температура 21…23°.
В понедельник сохранятся небольшие дожди, во вторник преимущественно без осадков. В среду с запада через центральную часть Сахалина пройдёт циклон с дождями. Затем будет преимущественно без осадков, лишь в дневные часы в долинах с развитием кучево-дождевой облачности возможны кратковременные дожди.
На Курильских островах в ночь на субботу местами небольшой дождь, температура 9…14°. Днём на юге гряды дождь, температура 14…19°.
В воскресенье на юге дождь, днём небольшой. Температура ночью 10…15°, днём 13…18°. На севере без осадков, температура 10…15°.
В понедельник местами пройдёт небольшой дождь. Во вторник и среду на юге без осадков, к концу недели снова дождь. На севере в течение рабочей недели сохранится прохладная погода с небольшими дождями.
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