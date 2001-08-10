В южных районах Сахалина в выходные дни пройдут небольшие дожди

Август на Сахалине – это сезон дождей. Даже при слабой тайфунной деятельности над Тихим океаном на остров прорвались два тайфуна, которые с Японского моря прошли в Охотское через пролив Лаперуза.

Первый тайфун был более активным, 7 августа были сильные дожди на юге Сахалина, усилил ветры до 20-25 м/с. Второй прошёл 11 августа в стадии тропического шторма, очень сильные дожди отмечались на мысовых станциях Крильон и Монерон. На следующий день над югом Сахалина сохранялся тропический воздух, дневная температура достигла 29°. Затем тропический воздух заменился на охотоморский и дневные температуры уже не поднимались выше 20°.

В предстоящие выходные дни погоду Сахалина определят фронтальные разделы, смещающиеся с запада.

В субботу в северных и центральных района ночью осадков не будет, температура 8…13°, днём местами небольшой дождь, температура 14…19°. В воскресенье дожди, температура ночью 8…13°, днём 13…18°.

В южных районах в субботу ожидается небольшой дождь, температура 9…14°; днём дождь, 14…19°.

В воскресенье дождь, днём на юге небольшой. Температура ночью 12…16°, днём 16…21°.

В Южно-Сахалинске в субботу ночью небольшой дождь, 12…14°; днём дождь, максимальная температура 17…19°.

В воскресенье ночью дождь, температура 14…16°. Днём небольшой дождь, максимальная температура 21…23°.

В понедельник сохранятся небольшие дожди, во вторник преимущественно без осадков. В среду с запада через центральную часть Сахалина пройдёт циклон с дождями. Затем будет преимущественно без осадков, лишь в дневные часы в долинах с развитием кучево-дождевой облачности возможны кратковременные дожди.

На Курильских островах в ночь на субботу местами небольшой дождь, температура 9…14°. Днём на юге гряды дождь, температура 14…19°.

В воскресенье на юге дождь, днём небольшой. Температура ночью 10…15°, днём 13…18°. На севере без осадков, температура 10…15°.

В понедельник местами пройдёт небольшой дождь. Во вторник и среду на юге без осадков, к концу недели снова дождь. На севере в течение рабочей недели сохранится прохладная погода с небольшими дождями.