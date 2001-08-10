Воду отключат в части домов Южно-Сахалинска

Холодной воды не будет в части Южно-Сахалинска сегодня, 17 августа, с 9:30 до 14:00. Как сообщили в пресс-службе мэрии областного центра, отключение связано с ремонтными работами по пр. Победы, 9.

Воды не будет в жилых домах: