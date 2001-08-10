Тихоокеанское
информационное агентство
18 Августа 2020
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09:34, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Воду отключат в части домов Южно-Сахалинска

Воду отключат в части домов Южно-Сахалинска

Холодной воды не будет в части Южно-Сахалинска сегодня, 17 августа, с 9:30 до 14:00. Как сообщили в пресс-службе мэрии областного центра, отключение связано с ремонтными работами по пр. Победы, 9.

Воды не будет в жилых домах:

  • пр.Победы, 4-18, 6а, 7а, 15-25;
  • ул.Горького, 22.

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