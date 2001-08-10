Размытые после тайфуна дороги к мысам Евстафия и Великан восстановят
Губернатор Валерий Лимаренко посетил туристические объекты на юге Сахалина. Президент ассоциации туроператоров Сахалинской области Ирина Ли обратилась к главе региона с просьбой обратить внимание на проблему транспортной доступности к мысам Евстафия и Великан, дороги к ним размыло после прошедшего циклона.
"Мыс Евстафия - одно из паломнических мест и для самих сахалинцев, и для туристов, которые едут на остров из разных уголков страны. После тайфуна и обильных дождей дорога пришла в негодность. И туроператоры не могут качественно предоставлять услуги", – объяснила Ирина Ли.
Валерий Лимаренко лично осмотрел дорогу и дал поручение руководству Корсакова совместно с агентством по туризму Сахалинской области представить ко вторнику, 18 августа, карту с отметками самых проблемных участков на пути к туристическим красотам.
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