Родители смогут составлять меню для школьников

Родители могут участвовать в составлении школьного меню. Для этого им необходимо подать свою кандидатуру для включения в состав комиссии по разработке школьного меню: к руководителю образовательной организации, если школа самостоятельно организует питание учащихся; к оператору питания, если организацию питания осуществляет сторонняя организация, сообщили в министерстве просвещения России на своем сайте.

Ученики начальных классов с 1 сентября будут обеспечены бесплатным горячим питанием в зависимости от режима обучения. Дети, которые ходят в школу с первой смены, получат бесплатный горячий завтрак, а ученики второй смены – горячий обед.

"У регионов появляются возможности и необходимые инструменты для того, чтобы при формировании меню учитывать нужды детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, а также запросы тех, кто нуждается в диетическом питании. Кроме того, меню школьного питания может также учитывать национальные, конфессиональные и местные особенности питания населения", — отметили в министерстве.

Тем, кто находится на домашнем обучении выдадут бесплатные сухие пайки или денежную компенсацию в соответствии с региональным законодательством.