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12:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Холмск отметил 150-летие
Холмск отметил 150-летие. В честь праздника в портовом городе прошли торжественные мероприятия. Жителей поздравил губернатор Валерий Лимаренко.
- История Холмска - это история города-воина и города-труженика. Здесь в 1945 году проходили бои за освобождение Южного Сахалина. В этом году 3
сентября мы будем отмечать День воинской славы, в том числе в Холмске. Город сегодня является главными морскими воротами Сахалина. 90 процентов грузов, поступающих на остров, проходят через Холмск. Большое вам спасибо за работу, уважаемые жители. Правительство Сахалинской области совместно с муниципальными властями продолжит прикладывать усилия к тому, чтобы город был красивым и удобным для жизни. Желаю вам здоровья, счастья и тепла, - обратился к холмчанам глава региона.
Специально к юбилею Холмса создали книгу "Летописи города". В ней оставил запись губернатор. Кроме того, он вручил вручил почетные грамоты правительства области троим выдающимся холмчанам:
- Заведующему отделением Холмской ЦРБ Александру Баранову,
- Учителю английского языка Холмского лицея «Надежда» Ольге Кувеневой,
- Руководителю Холмского молокозавода Виктору Савинкову.
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