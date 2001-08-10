Россиянам рассказали, как получить пенсию в 50 тысяч рублей

Эксперт рассказал, как россиянам получить пенсию в 50 тысяч рублей. Специалист признал, самостоятельно сделать это довольно проблематично.

Калькулятор ПФР показывает, 30-летний мужчина с постоянным ежемесячным заработком в 50 тысяч рублей и 35-летним стажем может рассчитывать на страховую пенсию в текущих ценах в размере 20 802,44 рубля, посчитало агентство "Прайм".

Чтобы, например, в течение 15 лет получать пенсию в 50 тысяч рублей человеку нужно добровольно накопить еще 4,9 миллиона рублей без учета инфляции, рассказал агентству начальник управления анализа пенсионного рынка АО НПФ "Сафмар" Евгений Биезбардис.

"При заданных условиях, к сожалению, такую сумму даже за 30 лет отложить проблематично. Обычно достойной пенсией считается выплата на уровне 60% от заработка – а это для выбранного персонажа уже будет 30 тысяч рублей, что потребует дополнительного пенсионного капитала 1,7 миллиона рублей в текущих ценах. Но такую цифру уже реально достичь, если инвестировать 7% от дохода при доходности на 2% годовых свыше инфляции", - отметил эксперт.

Примерно на 2 тысячи рублей пенсию поможет нарастить увеличения страхового стажа до 40 лет. Размер страховой пенсии в этом случае достигнет 22 961,90 рублей, а потребность в пенсионном капитале при коэффициенте замещения 60% упадет ниже 1,3 миллиона рублей, объясняет специалист.

Сократить отчисления и повысить пенсию. также поможет работодатель с корпоративным пенсионным планом, в рамках которого обычно удваиваются добровольные взносы работников, посоветовал Биезбардис:

"В этом случае отчисления можно сократить до 3-4% от заработка. Или перенести выход на пенсию на более поздний срок – отсрочить выход на пенсию, к примеру, на два года, что соразмерно наличию дополнительных пяти лет стажа".