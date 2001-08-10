«Единая Россия» поможет сахалинцам и курильчанам собрать в школу детей

Новый учебный год неумолимо приближается. Одним он несет радость, другим - тревоги, ведь собрать в школу ребенка - серьезная финансовая задача. Ну а если собрать нужно сразу двоих, троих или даже четверых, то это для любого семейного бюджета серьезное испытание. «Единая Россия» каждый год помогает семьям справиться с этой задачей в рамках партийного проекта «Новая школа».

Принять участие в акции может любой, у кого есть желание и возможность помочь в добром деле. Депутаты, волонтеры, активисты, представители общественности, предприниматели каждый год собирают канцелярские товары и учебные принадлежности, обувь, рюкзаки, школьную форму и даже спортивный инвентарь для всех, кто в этом нуждается.

«От того, как выстраивается работа по поддержке детей, какие условия мы создаем для их развития и воспитания, зависит будущее нашей страны. Поэтому «Единая Россия» уделяет этому вопросу особое внимание — и с точки зрения законотворческой деятельности, и при реализации партийных проектов. Здесь необходим комплексный подход — не только решение вопросов в моменте, но и меры, направленные на перспективу, - заявил председатель партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

В 2019 году адресную помощь в подготовке к школе получили более 160 тысяч детей из многодетных, малообеспеченных и неблагополучных семей по всей России. В Сахалинской области акция уже началась. Чтобы принять в ней участие или получить помощь, достаточно обратиться в любое местное отделение партии.

«Очень важно, чтобы дети, живущие в семьях, испытывающих финансовые проблемы, не чувствовали себя обделенными. Это понимают наши сторонники, которые приносят новые красивые и качественные вещи и инвентарь. Это может сделать каждый. Ваш дар обязательно найдет своего ребенка. Тем, кто желает оказывать адресную помощь, я рекомендую предварительно обращаться в местное отделение партии. У наших координаторов есть информация о конкретных детях, нуждающихся в помощи. Кому-то нужно помочь с мебелью, кому-то - с оргтехникой», - прокомментировала координатор партийного проекта «Новая школа» Наталья Захарчук.

В рамках этого партийного проекта так же проходит акция «Родительская приемка». Депутаты от «Единой России» и активные родители вместе с официальной комиссией, сотрудниками органов местного самоуправления, Госпожнадзора, Роспотребнадзора проверяют готовность школ к новому учебному году, сообщили в Партии.

Напомним, что в апреле текущего года, в разгар пандемии «Единая Россия» вместе с Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Минпросвещения России запустила всероссийскую благотворительную программу «Помоги учиться дома». Благодаря неравнодушным гражданам нуждающихся школьников обеспечили планшетами, компьютерами и ноутбуками для дистанционного обучения в разгар пандемии коронавируса. В первую очередь помощь оказывалась жителям сельских районов, детям из малообеспеченных и многодетных семей, воспитанникам детских домов.