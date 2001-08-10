Впервые в День города Южно-Сахалинска будет работать водная площадка

До празднования 138-летия Южно-Сахалинска остается меньше месяца, а значит подготовка к главному празднику выходит на заключительную стадию. Сегодня все культурные учреждения и коллективы областного центра работают над праздничной программой, сообщили в администрации города.

Как рассказали в департаменте культуры и туризма администрации Южно-Сахалинска, пандемия существенно вмешалась жизнь творческих объединений города, но праздник обязательно состоится.

- Нам не пришлось вносить значительных изменений в празднование Дня города потому, что традиционно это событие проходит на уличных площадках. В этот раз все мероприятия перенесены на открытый воздух, - уточняет детали предстоящего события директор департамента Ирина Герасимова. - В день праздника, 12 сентября, город станет большой культурной площадкой, сценой и местом притяжения. Уже проведены все организационные мероприятия, проработана концепция праздника.

Сердцем событий вновь станет городской парк культуры и отдыха им. Гагарина. В прошлом году впервые за долгое время была опробована эта площадка. Организаторы получили хорошие отзывы от населения, многие мероприятия заиграли новыми красками, стали более зрелищными в антураже стадиона «Космос» и аллей парка.

Традиционным элементом праздника станет шествие. В формате нон-стоп будут работать различные тематические площадки по интересам для детей, взрослых и молодежи. В День города состоятся концерты, соревнования по брейк-дансу, пройдут декоративно-прикладные выставки и мастер-классы.

Организаторы праздника готовят сюрпризы для горожан. Одним из них станет работа новой площадки на воде. Впервые поверхность озера Верхнего будет использоваться в качестве сценической - закуплено специальное оборудование, которое поможет создать зрелищное действо.

Другие детали празднования и подробную программу 138-летия Южно-Сахалинска представят позднее.