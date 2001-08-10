Тихоокеанское
информационное агентство
18 Августа 2020
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16:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Часть Холмска и Яблочное на день останутся без воды

Часть Холмска и Яблочное на день останутся без воды
Часть Холмска и Яблочное на день останутся без воды.
 
Как сообщает Telegram-канал "Наш Холмск" со ссылкой на МУП "Водоканал", в связи с проведением ремонтных работ на насосной станции "Малка" 18 августа с 09:00 до 18:00 не будет подаваться вода по следующим улицам:
 
Советская, Пригородная, Портовая, Катерная, Чехова, Морская, Лесозаводская, Локомотивная, Мичурина, Переселенческая,  60 лет Октября, Пушкина, Матросова, Крузенштерна, Лермонтова, Радищева, Путейская, Деповская, Строительная, Чапланова, Станционная, Макарова, 8 Марта, Дальневосточная, Речная, Рабочая, Горная, Невельского, Трудовая, Угловая, Ушакова, с. Яблочное.
 
После окончания работ сети прохлорируют, не рекомендуется употреблять питьевую воду в течение двух часов.

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