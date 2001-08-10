В Сахалинской области стартовал пилотный проект по раннему выявлению колоректального рака. В областном онкодиспансере установлено новое оборудование. Прибор поможет сахалинским онкологам проводить своевременную диагностику рака ободочной кишки.

Скрининг будет доступен не только жителям юга Сахалина, но и пациентам из отдаленных районов островной области. Специальные пробирки для анализа доставят во все медучреждения области. Биоматериал пациенты будут сдавать в лабораторию лечебного учреждения по месту жительства, но сами исследования проводиться на базе областного онкодиспансера. Пациентов с превышением в пробе гемоглобина пригласят на дальнейшее обследование – колоноскопию.

Для проведения данного обследования в медучреждении подготовили отдельное помещение, приобрели эндоскопическую стойку, выделили дополнительную ставку анестезиолога. Исследование будет проводиться в комфортных условиях для пациента - под наркозом. Ежедневно здесь планируют принимать от 8 до 10 человек.

– Колоректальный рак является широко распространенной патологией во всем мире и в последние годы выходит на лидирующие позиции, – пояснил главный внештатный онколог министерства здравоохранения Сахалинской области Сергей Старцев. – В лечении онкологических заболеваний ключевую роль играет время. Чем раньше врачи смогут обнаружить отклонения, тем выше шансы у пациента на успешную терапию и полное выздоровление. Для этого мы внедряем на территории региона скрининговую программу, направленную на выявление онкологии ободочной кишки. Такое исследование показано сахалинцам старше 55 лет – именно на эту возрастную группу приходится пик заболеваемости.

"Профилактика и лечение рака на Сахалине и Курилах является одним из приоритетов развития островной медицины. В области проводится усиление инфраструктуры служб ранней диагностики, уделяется внимание повышению квалификации медперсонала, пополняется, а также регулярно обновляется парк оборудования.. В настоящее время специализированная аппаратура закупается для районных больниц. Укрепление онкослужбы в островном регионе происходит в рамках региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта "Здравоохранение", - говорят в пресс-службе регионального правительства.