В Сахалинской области стартовал пилотный проект по раннему выявлению колоректального рака
В Сахалинской области стартовал пилотный проект по раннему выявлению колоректального рака. В областном онкодиспансере установлено новое оборудование. Прибор поможет сахалинским онкологам проводить своевременную диагностику рака ободочной кишки.
Скрининг будет доступен не только жителям юга Сахалина, но и пациентам из отдаленных районов островной области. Специальные пробирки для анализа доставят во все медучреждения области. Биоматериал пациенты будут сдавать в лабораторию лечебного учреждения по месту жительства, но сами исследования проводиться на базе областного онкодиспансера. Пациентов с превышением в пробе гемоглобина пригласят на дальнейшее обследование – колоноскопию.
Для проведения данного обследования в медучреждении подготовили отдельное помещение, приобрели эндоскопическую стойку, выделили дополнительную ставку анестезиолога. Исследование будет проводиться в комфортных условиях для пациента - под наркозом. Ежедневно здесь планируют принимать от 8 до 10 человек.
– Колоректальный рак является широко распространенной патологией во всем мире и в последние годы выходит на лидирующие позиции, – пояснил главный внештатный онколог министерства здравоохранения Сахалинской области Сергей Старцев. – В лечении онкологических заболеваний ключевую роль играет время. Чем раньше врачи смогут обнаружить отклонения, тем выше шансы у пациента на успешную терапию и полное выздоровление. Для этого мы внедряем на территории региона скрининговую программу, направленную на выявление онкологии ободочной кишки. Такое исследование показано сахалинцам старше 55 лет – именно на эту возрастную группу приходится пик заболеваемости.
"Профилактика и лечение рака на Сахалине и Курилах является одним из приоритетов развития островной медицины. В области проводится усиление инфраструктуры служб ранней диагностики, уделяется внимание повышению квалификации медперсонала, пополняется, а также регулярно обновляется парк оборудования.. В настоящее время специализированная аппаратура закупается для районных больниц. Укрепление онкослужбы в островном регионе происходит в рамках региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта "Здравоохранение", - говорят в пресс-службе регионального правительства.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
17:12 12 Августа Жителей и гостей Итурупа приглашают на День палтуса
20:28 14 Августа Цены на авиатопливо «рванули» вверх, не дожидаясь конца пандемии
15:04 11 Августа Сквозной проезд по улице Ленина между улицами Украинской и Саранской закроют на ночь
09:34 12 Августа Часть Южно-Сахалинска останется без холодной воды
Выбор редакции
- 10:12 3 Августа Сотрудники МЧС России спасли у острова Итуруп семерых рыбаков
- 10:12 22 Июля Кванториум Южно-Сахалинска закрыли из-за коронавируса
- 10:42 3 Июля Сахалинская областная больница возобновляет прием пациентов в обычном режиме
- 09:34 3 Июля В Сахалинской области отменили обязательную обсервацию
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
- 15:32 7 Апреля Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?