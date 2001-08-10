Более 4800 заявлений подано в Сахалинский государственный университет. Самыми востребованными направлениями стали «Нефтегазовое дело», «Юриспруденция», «Туризм», «Лингвистика», «Педагогическое образование, профиль «Физическая культура».

– В этом году на бюджетной основе будут обучаться 357 первокурсников, но желающих поступить в СахГУ гораздо больше. Уже подано более 4800 заявлений. Поэтому предлагаем обратить внимание на обучение на платной основе. Впервые с нового учебного года учреждение вводит систему скидок. Студенты платной формы смогут сэкономить от 10 до 35 процентов, – отметил ответственный секретарь приемной комиссии СахГУ Александр Багдасарян.

На скидку могут рассчитывать не только ребята, поступившие на программы высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура), но и на программы среднего профобразования в Охинском и Александровск-Сахалинском филиалах СахГУ.

Бонусы предоставляются по результатам вступительных испытаний и индивидуальных достижений. Сниженные цены действуют для студентов и аспирантов, которые набрали на экзаменах 200 баллов и больше, для обладателей медалей «За особые успехи в учении» или аттестатов и дипломов с отличием, для участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Социальные скидки предоставляются детям-инвалидам, инвалидам I, II и III групп, сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и другим категориям.

Сэкономить на обучении могут также студенты, которые прошли последнюю промежуточную аттестацию на «отлично» и «хорошо», стали призерами конкурсов, олимпиад, фестивалей, повышающих престиж университета.

Подать документы на договорную форму обучения в Сахалинский госуниверситет можно до 27 августа. Для студентов, поступающих на бюджетную форму обучения, сроки – до 18 августа (включительно).

Подать документы можно несколькими способами:

– лично в приемной комиссии вуза (ул. Ленина, 290);

– через специализированный сервис на сайте университета (http://sakhgu.ru/pk-2020/kontakty/podat_zayavlenie/);

– через мессенджер WhatsApp (+7-962-115-57-47).

Подробности по телефону: +7(4242)450-300. Ознакомиться с информацией о системе скидок можно на сайте: http://sakhgu.ru/post/pri%c2%adem%c2%adnaya-komis%c2%adsiya-saxgu-vvodit-sistemu-skidok-na-obu%c2%adche%c2%adnie/

Следует отметить, что развитие главного вуза островного региона – один из приоритетов работы правительства Сахалинской области. С этого года запущена программа двух дипломов. Около 350 ребят, которые поступят на бюджетную основу в СахГУ, будут параллельно получать второе высшее образование в университетах Москвы, Санкт-Петербурга, Томска. По программе двух дипломов студенты смогут изучать биоинформатику, ресурсы и экономика Мирового океана, градостроительство в опасных природных зонах, нефтегазовый инжиниринг и математическое моделирование и другие перспективные направления. Такой подход к высшему образованию позволить закрепить молодежь на островах и готовить высококвалифицированных специалистов, необходимых для экономики региона.