Сахалинцы приняли участие в международной конференции о борьбе с COVID-19

Сахалинцы поделились опытом борьбы с COVID-19 на международной конференции. Мероприятие прошло в онлайн-формате по инициативе китайских ученых. В дистанционной встрече с академиками из КНР приняли участие представители Первого московского медуниверситета им. Сеченова и медицинские сотрудники двух российских регионов – Сахалинской области и Республики Башкортостан.

- Ограничительные меры позволили Сахалинской области в самом начале создать запас по времени и войти в пандемию подготовленными, создать резерв лекарственных препаратов, подготовить аппаратуру, обобщить и использовать клинический опыт, который к тому времени был накоплен мировыми специалистами. Результатом этой работы на сегодня является нулевая смертность от коронавируса на территории региона, - отметил в своем докладе руководитель островного минздрава Владимир Кузнецов.

За время пандемии китайские врачи значительно продвинулись в борьбе с этим заболеванием, однако и они признают, что остановить пандемию пока удается больше с использованием ограничительных мер.

– Полный запрет на выход их дома заболевшему и членам его семьи - эту меру обязаны неукоснительно соблюдать китайские граждане. В период распространения коронавирусной инфекции власти следят за соблюдением жесткой дисциплины, – рассказал ректор Вэньчжоуского университета, академик Ли Цзяокунь.

На конференции отметили, что российские врачи смогли добиться низкого уровня смертности от заболеваний, связанных с вирусом. Этот опыт заслуживает изучения. Китайский вирусолог, академик Чжун Наньшань сообщил, что страны планируют провести испытания вакцины от коронавирусной инфекции. Препарат разработали Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Итоги конференции включат в перечень тем для обсуждения в рамках регулярной встречи глав России и Китая.

Как напоминают в пресс-службе регионального правительства, первая вспышка инфекции произошла в декабре прошлого года в китайском Ухане. По последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 21 миллион человек из 188 стран.