Проект реконструкции водозабора в Горнозаводске получил положительное заключение
Проект реконструкции водозабора в Горнозаводске получил положительное заключение. О проблемах с качеством воды жители населенного пункта сообщили губернатору Валерию Лимаренко в социальных сетях. Сигналы об этом стали поступать весной 2020 года и сразу были услышаны.
Как сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области, 30 апреля глава региона поручил областному министерству ЖКХ совместно с администрацией Невельского района разработать проект реконструкции водозабора. К сегодняшнему дню он прошел все необходимые экспертизы и готов к реализации.
– Строительство этого объекта потребует дополнительных ресурсов. Сейчас готовится заявка на сентябрьские поправки в бюджет, в которые войдет проект реконструкции водозабора в Горнозаводске. Муниципалитет планирует запустить строительство водозабора уже в конце этого года, – рассказала министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна.
Водозабор, обеспечивающий водой около 4 тысяч жителей села, был построен в 1964 году. В 2013-ом в эксплуатацию ввели новое здание водоподготовки. Однако из-за ошибок в проекте оборудование с очисткой воды не справляется.
Запланированы замена фильтров забора воды, двухступенчатая система очистки и прочее оборудование. Кроме того, планируется установить специальные резервуары для отстаивания воды.
Для решения проблемы администрация Невельского городского округа организовала ежедневный подвоз качественной воды.
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