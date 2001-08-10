Сахалинская область вышла в лидеры по электронной записи к врачу через Госуслуги
Сахалинская область вышла в лидеры по электронной записи к врачу через Госуслуги. Итоги за июнь подвело Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Островной регион занял первое место на Дальнем Востоке.
В Сахалинской области 44 медицинских учреждения позволяют записаться на прием к врачу через единый портал Госуслуг. У островитян есть возможность отложить талон к 445 специалистам. В июне в островном регионе на прием записались 23 330 раз, из них 15 436 – в электронном виде.
По этим трем показателям Сахалинская область получила такой же высокий средний балл, как Москва и заняла лидирующие позиции на Дальнем Востоке. К примеру, в Хабаровском крае электронная запись доступна в 37 медицинских учреждений из 217, в Приморском крае – в 104 из 253, в Республике Саха (Якутия) – в 18 из 368, в Камчатском крае – в 2 из 77, в Магаданской области – в 6 из 34. В июне в Забайкальском крае через Госуслуги на прием записались 895 раз, в Чукотском автономном округе – 42 раза, в Еврейской автономной области – 7 раз.
Напомним, что в августе у сахалинцев появилась возможность с помощью единого портала вызвать врача на дом. Если человек пациент обратился за услугой до 10 часов утра, то она будет оказана в день обращения. Если после, то на следующий день.
Отметим, по инициативе губернатора Валерия Лимаренко на Сахалине и Курилах взят курс на модернизацию медучреждений, развитие международного сотрудничества в сфере здравоохранения, решение вопросов доступности оказания медицинской помощи.
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