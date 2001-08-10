В России предложили дать отдельный выходной семьям первоклассников

Глава Института прогрессивного образования Анна Маркс предложила вице-премьеру Татьяне Голиковой предоставить родителям первоклассников право на дополнительный оплачиваемый выходной первого сентября, сообщают РИА Новости.

Анна Маркс отмечает, что по данным опроса института, проведенного с 1 по 10 августа среди 1,6 тысяч родителей из 75 регионов, 56% участников намерены проводить ребенка на первый урок. Большинство (83%) заявили, что им нужно брать для этого отгул или отпуск за свой счет. Еще четверть планируют договориться с работодателем, чтобы начать рабочий день первого сентября на несколько часов позднее установленного графика.

Однако 37% родителей заявляют, что не могут отпроситься с работы — по таким причинам, как снижение доходов в период пандемии, из-за чего они не могут взять дополнительный выходной за свой счет; невозможность отлучиться на несколько часов в связи со спецификой работы, а также отказ со стороны руководства.

Отмечается, что по мнению психологов, присутствие родителей на линейке 1 сентября, в частности для учащихся начальной школы и особенно первоклассников, крайне важно для внутреннего спокойствия ребенка, "испытывающего сильный стресс в связи с резкой сменой игровой обстановки детского сада на учебную, и способствует его быстрой и комфортной адаптации к новой среде".