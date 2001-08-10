Тихоокеанское
информационное агентство
19 Августа 2020
Сегодня 12:42
73,43|87,34|45,03
Трое сахалинских подростка катались по Охе на чужом автомобиле
13:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Без воды останется 4-й микрорайон Южно-Сахалинска

Без воды останется 4-й микрорайон Южно-Сахалинска
Часть Южно-Сахалинска останется без воды.
 
Как сообщают в администрации областного центра, в связи с ремонтными работами на сети водопровода будет отключена подача холодной воды 19 августа с 9.30 до 18.00 в четвертом микрорайоне (ул.Сахалинская-ул.Комсомольская-ул.Хабаровская-пр.Мира). 
 
Телефон диспетчерской службы МКП "Городской водоканал": 72-32-40.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?