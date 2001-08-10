Тихоокеанское
информационное агентство
19 Августа 2020
Сегодня 12:42
73,43|87,34|45,03
Трое сахалинских подростка катались по Охе на чужом автомобиле
14:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Часть улицы Украинской на ночь закроют для проезда в Южно-Сахалинске

Часть улицы Украинской на ночь закроют для проезда в Южно-Сахалинске
Участок улицы Украинской с западной стороны от перекрестка с улицей  Ленина в Южно-Сахалинске закроют для проезда с 23.00 18 августа до 06.00 19 августа.
 
Как сообщают в администрации города, за время действия ограничений подрядной организации предстоит переложить теплотрассу. Если работы быстро завершатся, то ограничения снимут раньше.
 
Объехать ремонтируемый участок можно через Переселенческий переулок и улицу Саранскую.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?