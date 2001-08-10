Часть улицы Украинской на ночь закроют для проезда в Южно-Сахалинске

Участок улицы Украинской с западной стороны от перекрестка с улицей Ленина в Южно-Сахалинске закроют для проезда с 23.00 18 августа до 06.00 19 августа.

Как сообщают в администрации города, за время действия ограничений подрядной организации предстоит переложить теплотрассу. Если работы быстро завершатся, то ограничения снимут раньше.

Объехать ремонтируемый участок можно через Переселенческий переулок и улицу Саранскую.