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14:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Часть улицы Украинской на ночь закроют для проезда в Южно-Сахалинске
Участок улицы Украинской с западной стороны от перекрестка с улицей Ленина в Южно-Сахалинске закроют для проезда с 23.00 18 августа до 06.00 19 августа.
Как сообщают в администрации города, за время действия ограничений подрядной организации предстоит переложить теплотрассу. Если работы быстро завершатся, то ограничения снимут раньше.
Объехать ремонтируемый участок можно через Переселенческий переулок и улицу Саранскую.
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