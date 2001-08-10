Правительство решило субсидировать перелёты из Южно-Сахалинска в Иркутск
42 маршрута отправлением или назначением в населенные пункты Дальневосточного федерального округа будет субсидировать правительство России. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин, сообщает Минвостокразвития.
Исходя из текста на сайте government.ru, дополнительное финансирование для Сахалина федеральный центр выделит лишь на рейс Южно-Сахалинск - Иркутск. Один рейс достался Хабаровску, три - Владивостоку и Петропавловску, четыре - Магадану, шесть - Якутску и так далее.
Выделить из резервного фонда 3 миллиарда рублей субсидий на воздушные перевозки пассажиров в РФ и формирование региональной маршрутной сети правительство решило в июле. Это позволит снизить цены на билеты по отдельным направлениям. Ожидается, что благодаря этому услугами авиаотрасли дополнительно воспользуются около 450 тысяч человек.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:34 Сегодня Новых 57 случаев заражения коронавирусом прибавилось в Сахалинской области
10:12 Сегодня Улицу Детскую в Южно-Сахалинске скоро заасфальтируют
11:32 Сегодня Михаил Мишустин поддержал предложение Валерия Лимаренко о развитии малотоннажного производства СПГ
10:42 Сегодня Больше 2700 телемедицинских консультаций получили сахалинцы с начала года
20:28 14 Августа Цены на авиатопливо «рванули» вверх, не дожидаясь конца пандемии
17:12 12 Августа Жителей и гостей Итурупа приглашают на День палтуса
09:34 12 Августа Часть Южно-Сахалинска останется без холодной воды
- 17:12 13 Августа Проезд по улице Карпатской в Южно-Сахалинске закроют на две недели
Выбор редакции
- 10:12 3 Августа Сотрудники МЧС России спасли у острова Итуруп семерых рыбаков
- 10:12 22 Июля Кванториум Южно-Сахалинска закрыли из-за коронавируса
- 10:42 3 Июля Сахалинская областная больница возобновляет прием пациентов в обычном режиме
- 09:34 3 Июля В Сахалинской области отменили обязательную обсервацию
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
- 15:32 7 Апреля Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?