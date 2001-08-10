Тихоокеанское
информационное агентство
19 Августа 2020
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15:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Правительство решило субсидировать перелёты из Южно-Сахалинска в Иркутск

Правительство решило субсидировать перелёты из Южно-Сахалинска в Иркутск

42 маршрута отправлением или назначением в населенные пункты Дальневосточного федерального округа будет субсидировать правительство России. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин, сообщает Минвостокразвития.

Исходя из текста на сайте government.ru, дополнительное финансирование для Сахалина федеральный центр выделит лишь на рейс Южно-Сахалинск - Иркутск. Один рейс достался Хабаровску, три - Владивостоку и Петропавловску, четыре - Магадану, шесть - Якутску и так далее.

Выделить из резервного фонда 3 миллиарда рублей субсидий на воздушные перевозки пассажиров в РФ и формирование региональной маршрутной сети правительство решило в июле. Это позволит снизить цены на билеты по отдельным направлениям. Ожидается, что благодаря этому услугами авиаотрасли дополнительно воспользуются около 450 тысяч человек.

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