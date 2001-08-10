Будущие «чемпионы» тренируются на «Горном воздухе» зимой и летом

СТК «Горный воздух» сегодня один из самых динамично развивающихся горнолыжных курортов Дальнего Востока. Комплекс работает круглый год и каждый может выбрать для себя занятие по вкусу.

Площадки спортивно-туристического комплекса собирают туристов и спортсменов всех возрастов. Но особенное внимание всегда уделяется юным спортсменам. На этот раз на «Горном воздухе» собрались участники спортивных клубов «Чемпион» и «Неваляшка». В летнее время года дети занимаются катанием на велосипедах, скейтбордах, беговелах, лонгбордах, роликах и самокатах.

В спортивном клубе «Чемпион» более 400 человек. Занятия проводят как для детей от 3 до 15 лет, так и для взрослых – здесь ограничений по возрасту нет. Самому старшему – 80. Зимой участники клуба традиционно занимаются горными лыжами и сноубордом. Есть и летняя программа, для тех, кто намерен освоить снежные виды спорта. Но всех объединяет место для проведения тренировок.

– На «Горном воздухе» мы занимаемся потому что здесь легко дышать, в буквальном смысле. Чистый воздух несомненно положительно сказывается на здоровье спортсменов. Кроме того, здесь развита инфраструктура, сам комплекс очень удобно расположен, он находится в центре города. Родителям удобно привозить своих детей из любой части Южно-Сахалинска, – рассказала руководитель спортивного клуба «Чемпион» Татьяна Котвицкая.

В этом мнении представителей клуба поддерживают и родители малышей, занимающихся на площадках. Бабушка одного из спортсменов отмечает быстрый прогресс у внука. Малыш стал делать успехи через месяц после занятий на роликах.

– Сюда хочется возвращаться вновь и вновь. Воздух просто великолепный. И добираться недалеко. Зимой планируем поставить ребенка на горные лыжи, тоже с клубом «Чемпион», – поделилась Дина Григорьевна.

Похожий комплекс занятий проводят и «Неваляшки». Клуб также, как и «Чемпион», расположен на территории «Горного воздуха». Тренировки для детей от трёх лет проходят дважды в неделю, от 6-7 лет – 3 раза. Еще чаще занимаются участники группы спортивного мастерства.

– Тренируемся мы круглый год, но есть родители, которые приводят детей только в зимний сезон для закаливания организма, либо только в летний – на ролики, велосипеды или скейтборды, потому что занятия на свежем воздухе – это очень актуально для профилактики простудных заболеваний. А здесь, на «Горном воздухе», он, пожалуй, самый чистый в городе, – отметила председатель спортклуба «Неваляшка» Нина Купцова.

– У нас в ближайшее время запланирована различные семейные, детские развлекательные и спортивные мероприятия: спуски на горном велосипеде, занятия йогой и общей физической подготовкой. Для любителей спокойного отдыха открыты эко-тропы для пеших прогулок. Любители спокойного отдыха могут просто насладиться чистым воздухом и красивым видом на город за чашкой чая. С каждым годом мы увеличиваем количество мероприятий и разных активностей, чтобы наш комплекс стал местом притяжения для еще большего числа жителей и гостей острова, – отметила начальник отдела продаж СТК «Горный воздух» Ольга Скорлова.