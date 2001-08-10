Результаты итоговой аттестации в Поронайском районе

Закончился период сдачи государственной итоговой аттестации в Поронайском городском округе. Получены все результаты, рассмотрены все апелляции. Можно подвести итоги.

В 2019-2020 учебном году к сдаче государственной итоговой аттестации было допущено 275 выпускников 9-х классов и 175 выпускников 11-х классов. Все выпускники текущего года получили аттестаты по результатам прохождения промежуточной аттестации, которую организовывали общеобразовательные организации. По итогам окончания среднего общего образования девять выпускников МБОУ СОШ № 1, 2, 7 г. Поронайска получили аттестаты особого образца, медали "За успехи в обучении" и были награждены премиями мэра Поронайского городского округа.

Государственную аттестацию в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) сдавали только те выпускники, которые запланировали поступление в высшие учебные учреждения. В этом году экзаменационная кампания проходила в период с 03 по 25 июля. Экзамены в форме ЕГЭ сдавало 119 выпускников одиннадцатых классов текущего года по 10 предметам.

По результатам сдачи экзаменов два выпускника МБОУ СОШ № 1 г. Поронайска и МБОУ СОШ № 2 г. Поронайска стали кандидатами на получение Знака отличия Сахалинской области за особые успехи в учении.

В этом учебном году высокие баллы получили ребята по следующим предметам: русский язык - 91 балл; физика - 87 баллов; химия - 92 балла; английский язык - 81 балл.

Сейчас уже все выпускники, которые успешно прошли экзаменационные испытания, подали заявления в высшие учебные учреждения.