Билеты на дополнительные рейсы на Курилы начали продавать на Сахалине

С сегодняшнего дня, 18 августа, в кассах "Авроры" появились авиабилеты на дополнительные перелёты на Итуруп и Кунашир. Эти рейсы начнут курсировать 22 августа, сообщили в Telegram-канале @limarenko_official.

До сентября "Аврора" будет совершать четыре дополнительных рейса в Южно-Курильск и Курильск к семи уже имеющимся - то есть, в сумме 11 перелётов. Со сменой расписания с летнего на зимнее (в период с 1 по 15 сентября) авиакомпания введёт ещё два дополнительных рейса к пяти привычным (в сумме - семь перелетов).

Расписание дополнительных рейсов:

По маршруту Южно-Сахалинск-Южно-Курильск рейсы запланированы на 22, 23, 24, 26, 29, 30, 31 августа и 1, 3, 8, 10, 15 сентября.

По маршруту Южно-Сахалинск-Курильск рейсы будут выполняться 21, 23, 24, 26, 28, 30, 31 августа, 3, 7, 10, 14 сентября.