Улицу Детскую в Южно-Сахалинске скоро заасфальтируют

Ремонт улицы Детской на участке от Комсомольской до Садовой в Южно-Сахалинске закончат к началу сентября. На дорожном участке протяженностью 183 метра сейчас выполняют работы по подготовке основания под асфальт и поднятию колодцев.

Ранее на этой территории заменили водопровод, установлены дорожки и бордюры. Как сообщили в МКУ "Управление дорожного хозяйства и благоустройства", в настоящее время готовность объекта составляет порядка 70%.

Сейчас рабочим предстоит выполнить обустройство асфальтобетонного покрытия общей площадью 1767 квадратных метров и тротуара площадью 350 "квадратов". Кроме того, на этой территории выполнят озеленение.

Как рассказал представитель компании-подрядчика ООО "Универсал-2" Павел Дорогов, на ход выполнения работ повлияла необходимость замены водопровода на участке, но на данный момент подрядчик нарастил темп и объект будет полностью завершен к изначально планируемому сроку сдачи — к началу сентября.

Как напоминают в мэрии областного центра, работы по обновлению дорожной сети ведутся в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", инициированного президентом страны Владимиром Путиным и находящемся на личном контроле губернатора Сахалинской области. К 2024 году (по сравнению с 2017 годом) до норматива планируется довести почти 51% региональных дорог, почти в два раза увеличить протяженность дорог в нормативном состоянии городских агломераций.