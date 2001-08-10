Тихоокеанское
информационное агентство
19 Августа 2020
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10:12, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Улицу Детскую в Южно-Сахалинске скоро заасфальтируют

Улицу Детскую в Южно-Сахалинске скоро заасфальтируют

Ремонт улицы Детской на участке от Комсомольской до Садовой в Южно-Сахалинске закончат к началу сентября. На дорожном участке протяженностью 183 метра сейчас выполняют работы по подготовке основания под асфальт и поднятию колодцев.

Ранее на этой территории заменили водопровод, установлены дорожки и бордюры. Как сообщили в МКУ "Управление дорожного хозяйства и благоустройства", в настоящее время готовность объекта составляет порядка 70%. 

Сейчас рабочим предстоит выполнить обустройство асфальтобетонного покрытия общей площадью 1767 квадратных метров и тротуара площадью 350 "квадратов". Кроме того, на этой территории выполнят озеленение.  

Как рассказал представитель компании-подрядчика ООО "Универсал-2" Павел Дорогов, на ход выполнения работ повлияла необходимость замены водопровода на участке, но на данный момент подрядчик нарастил темп и объект будет полностью завершен к изначально планируемому сроку сдачи — к началу сентября.   

Как напоминают в мэрии областного центра, работы по обновлению дорожной сети ведутся в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", инициированного президентом страны Владимиром Путиным и находящемся на личном контроле губернатора Сахалинской области. К 2024 году (по сравнению с 2017 годом) до норматива планируется довести почти 51% региональных дорог, почти в два раза увеличить протяженность дорог в нормативном состоянии городских агломераций.

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