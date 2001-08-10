Больше 2700 телемедицинских консультаций получили сахалинцы с начала года

Более 2700 телемедицинских консультаций проведено на Сахалине и Курилах с начала года. Чаще всего жителям островного региона требовалась помощь онкологов, пульмонологов, нейрохирургов, кардиологов и травматологов.

Как сообщает пресс-служба правительства области, развитие телемедицинских технологий в рамках нацпроекта "Здравоохранение" позволяет жителям региона в режиме реального времени получать рекомендации специалистов ведущих медучреждений на территории области и за ее пределами. Для врача – это возможность получить экспертное мнение по сложному вопросу, а для пациента – воспользоваться квалифицированной медицинской помощью в короткие сроки по месту жительства.

– Современные дистанционные технологии позволяют поднять эффективность лечения и диагностики на качественно новый уровень, – отмечает замдиректора по информационным технологиям сахалинского областного медицинского информационно-аналитического центра Елена Ханбикова. – Врач заносит в систему сведения о пациенте, его медицинские документы. После запрашивает консультацию специалиста в учреждении по своему усмотрению, отмечая её вид – экстренная, неотложная или плановая. Скорость ответа – от 1 часа. При необходимости к участию в сеансе приглашается пациент.

Накануне сеанс телемедицинской связи состоялся между специалистами городской поликлиники №4 и онкологического диспансера. В центре внимания оказалась пациентка с хроническим болевым синдромом, устранить который с помощью медикаментов не удается уже на протяжении нескольких месяцев. Консультацию жительнице Южно-Сахалинска Надежде Шаховской провел ведущий специалист области по лечению боли Андрей Халин. В ходе онлайн–трансляции он поговорил с пациенткой и врачом, скорректировал схему лечения и назначил новые препараты для купирования болевого синдрома.

– Хочется сказать огромное спасибо всему медперсоналу поликлиники, который пошел навстречу и организовал такую консультацию, – отметила пациентка после завершения сеанса связи. – Я с нетерпением жду улучшений. Мучаюсь уже полгода. Не могу сама даже посуду помыть. Приходится прибегать к помощи посторонних людей. Надеюсь, что лечение принесет результаты и мне не придется больше никого беспокоить.

– Телемедицинские консультации важны для всей системы здравоохранения Сахалинской области, – уверен и.о. главного врача четвертой полклиники Южно-Сахалинска Алексей Ефимов. – Учитывая географические особенности острова – большую протяженность, удаленность и труднодоступность населенных пунктов – это действенный способ приблизить современный уровень медицины к жителям глубинки.