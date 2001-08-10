Военно-технический форум "Армия-2020" пройдет на Сахалине и Курилах
Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине и Курилах готовятся к Международному военно-техническому форуму (МВТФ) "Армия-2020".
Как сообщают в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО), с 27 по 29 августа МВТФ состоится на аэродроме Пушистый, впервые мероприятия форума запланированы на Курильских островах - в Курильске и Южно-Курильске.
На выставочной площадке аэродрома Пушистый представят около 30 единиц вооружения военной и специальной техники ПВО, авиации и сухопутных войск воинских частей ВВО. Также порядка 10 единиц военной техники предоставят для статического показа на двух выставочных площадках в Курильске и Южно-Курильске. Зрители увидят также спасательную технику, стоящую на вооружении МЧС.
При посещении выставки у гостей форума будет возможность увидеть зенитный пушечно-ракетный комплекс "Тунгуска" и установку разминирования УР-77. Будут представлены вертолет Ми-8АМТШ "Терминатор", реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
"В ходе проведения форума состоится демонстрационный пролет вертолетов армейской авиации, развертывание и работа станций комплексов ПВО и РЭБ. Своё мастерство продемонстрируют пилоты легкомоторной авиации ДОСААФ России", - рассказывают в пресс-службе ВВО.
На всех трёх выставочных площадках выступят творческие коллективы. Также по традиции посетителей угостят "солдатской" кашей и чаем из полевой кухни. Будет работать пункт отбора на военную службу по контракту.
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