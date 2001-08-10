Ученые обследуют Южно-Курильский район и оценят масштаб заходов сардины и скумбрии

Научно-исследовательское судно (НИС) Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) "Профессор Кагановский" вышло из порта Владивосток для проведения серии специализированных съемок в тихоокеанских водах Курильских островов, Беринговом и Охотском морях в летне-осенний период 2020 года.

Масштабные трехмесячные исследования позволят получить актуальную информацию о современном состоянии запасов водных биологических ресурсов и основных параметрах фонового окружения в тихоокеанских водах.

"На первом этапе ученые обследуют Южно-Курильский район с тихоокеанской стороны для определения численности, видового и размерного нектона, условий среды обитания. Ученые рассчитывают оценить масштаб заходов дальневосточной сардины и скумбрии, а также по возможности определить районы их скоплений и передать эту информацию рыбакам", - рассказывают в пресс-службе ВНИРО.

Работы в Беринговом море проведут в рамках Второй Беринговоморской экспедиции, включающей комплексное изучение биоресурсов российских вод. Помимо НИС "Профессор Кагановский" в работах в этом году также задействованы научно-исследовательские суда ВНИРО "ТИНРО" и "Дмитрий Песков".

Специалисты соберут новые данные о составе и структуре донных и придонно-пелагических сообществ материкового склона западной части Берингова моря. Объектами исследований выступят треска, камбала, палтус, макрурус, окунь, краб и другие виды водных биологических ресурсов. Мониторинг запасов и распределения рыб и беспозвоночных ляжет в основу материалов обоснования прогнозов и мер регулирования промысла.

Затем судно приступит к съемке молоди горбуши в Беринговом и Охотском морях, которая будет проводиться совместно с НИС "ТИНРО".

В пресс-службе ВНИРО уточняют, что работа одновременно двумя судами позволит максимально эффективно охватить мигрирующих в открытый океан лососей на зимний нагул. Во время исследований будут собраны сведения по численности поколения 2019 года рождения. Это станет основной для определения прогноза вылова в 2021 году по горбуше.

В экспедиции участвуют специалисты Тихоокеанского и Камчатского филиалов ВНИРО. Судно вернется во Владивосток в конце октября.