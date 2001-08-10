Ученые обследуют Южно-Курильский район и оценят масштаб заходов сардины и скумбрии
Научно-исследовательское судно (НИС) Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) "Профессор Кагановский" вышло из порта Владивосток для проведения серии специализированных съемок в тихоокеанских водах Курильских островов, Беринговом и Охотском морях в летне-осенний период 2020 года.
Масштабные трехмесячные исследования позволят получить актуальную информацию о современном состоянии запасов водных биологических ресурсов и основных параметрах фонового окружения в тихоокеанских водах.
"На первом этапе ученые обследуют Южно-Курильский район с тихоокеанской стороны для определения численности, видового и размерного нектона, условий среды обитания. Ученые рассчитывают оценить масштаб заходов дальневосточной сардины и скумбрии, а также по возможности определить районы их скоплений и передать эту информацию рыбакам", - рассказывают в пресс-службе ВНИРО.
Работы в Беринговом море проведут в рамках Второй Беринговоморской экспедиции, включающей комплексное изучение биоресурсов российских вод. Помимо НИС "Профессор Кагановский" в работах в этом году также задействованы научно-исследовательские суда ВНИРО "ТИНРО" и "Дмитрий Песков".
Специалисты соберут новые данные о составе и структуре донных и придонно-пелагических сообществ материкового склона западной части Берингова моря. Объектами исследований выступят треска, камбала, палтус, макрурус, окунь, краб и другие виды водных биологических ресурсов. Мониторинг запасов и распределения рыб и беспозвоночных ляжет в основу материалов обоснования прогнозов и мер регулирования промысла.
Затем судно приступит к съемке молоди горбуши в Беринговом и Охотском морях, которая будет проводиться совместно с НИС "ТИНРО".
В пресс-службе ВНИРО уточняют, что работа одновременно двумя судами позволит максимально эффективно охватить мигрирующих в открытый океан лососей на зимний нагул. Во время исследований будут собраны сведения по численности поколения 2019 года рождения. Это станет основной для определения прогноза вылова в 2021 году по горбуше.
В экспедиции участвуют специалисты Тихоокеанского и Камчатского филиалов ВНИРО. Судно вернется во Владивосток в конце октября.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
20:28 14 Августа Цены на авиатопливо «рванули» вверх, не дожидаясь конца пандемии
- 17:12 13 Августа Проезд по улице Карпатской в Южно-Сахалинске закроют на две недели
16:42 13 Августа Проверить свое здоровье сахалинцы смогут в городском парке
10:12 13 Августа 1000 медалей COVID-19.НЕТ вручат участникам сахалинских соревнований
Выбор редакции
- 10:12 3 Августа Сотрудники МЧС России спасли у острова Итуруп семерых рыбаков
- 10:12 22 Июля Кванториум Южно-Сахалинска закрыли из-за коронавируса
- 10:42 3 Июля Сахалинская областная больница возобновляет прием пациентов в обычном режиме
- 09:34 3 Июля В Сахалинской области отменили обязательную обсервацию
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
- 15:32 7 Апреля Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?