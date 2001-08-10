Тихоокеанское
информационное агентство
20 Августа 2020
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15:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Серебряные волонтеры продолжают мониторить цены в Невельске

Серебряные волонтеры продолжают мониторить цены в Невельске

В Невельске прошел очередной мониторинг социального магазина при участии активистов общественной организации «Серебряные волонтеры»  и членов общественного совета.

По результатам проверки на 18 августа стоимость продовольственных товаров сохраняется на прежнем уровне.

Как рассказала народный активист  Вера Шляк, в социальном магазине «Пересвет» всегда вежливые продавцы. Ассортимент в павильоне большой, свежая выпечка регулярно на прилавках. Жители района с удовольствием могут посетить данный магазин.

В Невельском районе мониторинг цен под присмотром общественного контроля будет продолжать проводиться каждую неделю.

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