Серебряные волонтеры продолжают мониторить цены в Невельске

В Невельске прошел очередной мониторинг социального магазина при участии активистов общественной организации «Серебряные волонтеры» и членов общественного совета.

По результатам проверки на 18 августа стоимость продовольственных товаров сохраняется на прежнем уровне.

Как рассказала народный активист Вера Шляк, в социальном магазине «Пересвет» всегда вежливые продавцы. Ассортимент в павильоне большой, свежая выпечка регулярно на прилавках. Жители района с удовольствием могут посетить данный магазин.

В Невельском районе мониторинг цен под присмотром общественного контроля будет продолжать проводиться каждую неделю.