В Южно-Сахалинске благоустраивают сквер Пограничников
В Южно-Сахалинске благоустраивают сквер Пограничников. Основной этап масштабной реконструкции планируют завершить осенью этого года. Работы ведутся в рамках региональной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». С инспекционной поездкой объект посетила министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна.
Проектом предусмотрено полное обновление территории общей площадью почти 13 тысяч квадратных метров. Первый этап предполагает реставрацию монументально-декоративной композиции, посвященной сахалинским пограничникам. Большую площадку со ступенями покроют гранитными плитами, чтобы повысить ее прочность. Рабочие выполнили все земляные работы, проложили трубы и начали укладывать бордюры.
По словам представителей подрядчика и заказчика, строители идут с опережением графика. Однако сам график на площадке не представлен. Вопросы возникли и к безопасности игровых комплексов, которые планируют поставить в сквере. По задумке архитекторов, зону поделят на два блока – спортивный уголок и площадку для семейного отдыха с качелями, тоннелем и ролевой игрой «Пограничники и шпионы». Оборудование готовят команды профессионалов из Южно-Сахалинска и Санкт-Петербурга. Но, как выяснилось, не все конструкции прошли лицензирование.
– Вопрос необходимо решить до того, как поступит оборудование. Безопасность для нас превыше всего. Кроме того, на площадке в кратчайшие сроки должны появиться стенды с графиками работ, проверять будем регулярно, – отметила министр ЖКХ региона Наталия Куприна.
К осени в сквере приступят к сооружению террасы и установке некоторых игровых комплексов. Строители планируют к Новому году разместить праздничную инсталляцию, которая будет состоять из десятков разных композиций, выполненных по индивидуальному заказу. Все работы должны завершить до 15 сентября 2021 года.
Отметим, общая стоимость преображения сквера Пограничников составит более 116 миллионов рублей. За проект благоустройства территории в прошлом году проголосовало большинство жителей. Горожане попросили сделать современную зону для активного отдыха детей и мини-сад.
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