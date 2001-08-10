Второй «фестиваль уличного всего» пройдет в Южно-Сахалинске 30-31 августа

Одно из главных событий творческой молодежи – «Южный стрит фест 2020» состоится в рамках Всероссийского патриотического слета «ОстроVа 2020».

Более 20 тематических площадок разместятся на территории у дома правительства и перед Чехов-центром. Заявки на участие подали десятки команд – спортсмены, художники, актеры, фотографы, видеографы, творческие коллективы и детские студии. Ожидается приезд спортсменов, артистов и уличных художников из других регионов России.

Обширную программу подготовили для самых маленьких зрителей от нуля лет. Детей ждут занимательные опыты, фотозоны с любимыми персонажами, аниматоры, квест-игры, фокусы и мастерские. Гвоздь детской программы – соревнования «Забег в ползунках» в категориях: «Ползунки», «Ходунки» и «Бегунки».

Церемония открытия форума «ОстроVа 2020» станет кульминацией второго дня фестиваля. Для сахалинцев и гостей выступит Burito – обладатель «Золотого граммофона» и премий Муз-ТВ в номинациях «Прорыв года» и «Лучшая песня».

Идея «фестиваля уличного всего» родилась в творческом сообществе «Арт Сахалин». Губернатор Валерий Лимаренко на встрече с молодежью поддержал инициативу и отметил, что такое мероприятие – центр притяжения для творческой молодежи. Стрит фест призван сплотить энтузиастов, лидеров и талантов, которые в дальнейшем объединятся для реализации совместных проектов.

Фестиваль пройдет при поддержке правительства Сахалинской области, Федерального агентства по делам молодежи и администрации Южно-Сахалинска.

Напомним, что Всероссийский молодежный патриотический слет «ОстроVa 2020» состоится на Сахалине с 30 августа по 4 сентября. В одном из самых масштабных событий осени поучаствует 1000 человек.