Началась регистрация участников акции «Диктант Победы». Организаторы рассчитывают, что в ней примет участие миллион человек.

В 2020 году участники акции смогут предварительно зарегистрироваться на той площадке, где им было бы удобно написать «Диктант Победы», заявил заместитель секретаря Генсовета «Единой России», координатор партпроекта «Историческая память» Александр Хинштейн.

«Такая возможность удобна и для организаторов, которые смогут рассчитать количество участников и ограничить их количество на той или иной площадке в соответствии с ограничениями из-за пандемии, действующими в регионах», — сказал Александр Хинштейн.

Количество участников может увеличиться в разы и из-за количества площадок — их откроют в каждом населенном пункте России с численностью населения от пяти тысяч человек. При этом многие из них будут работать в других странах — планируется, что «Диктант Победы» напишут граждане 75 иностранных государств, сообщили в Партии.

К акции подключились силовые ведомства — МВД, МЧС, Минобороны и Росгвардия. Они проведут «Диктант Победы» в том числе в своих профессиональных учебных заведениях — к примеру, в Тульском Суворовском училище и Ставропольском, Краснодарском, Оренбургском, Тюменском президентских кадетских училищах, а также в академии МВД.

Партнерами «Диктанта Победы» стали и гражданские ведомства, и компании. Например, Российское географическое общество предложило 12 площадок в заповедниках и этнопарках страны — к примеру, акцию проведут в Саяно-Шушенском природном биосферном заповеднике в Красноярском крае. Он малодоступен, и здесь обитает порядка ста исчезающих и редких видов животных.

Акцию проведут и на труднодоступных станциях в Арктической зоне России — в Диксоне и Нарьян-маре, а также на антарктических станциях Новолазаревская и Прогресс. На последней летом работает порядка 70 сотрудников.

«Диктант Победы» пройдет и на кораблях — на учебных парусных судах «Мир», «Херсонес» и «Надежда», которые базируются в Санкт-Петербурге, Севастополе и Владивостоке соответственно.

Александр Хинштейн напомнил, что организаторы рассчитывают, что «Диктант Победы» в 2020 году напишет миллион человек — с учётом тех, кто будет участвовать в акции онлайн.

Зарегистрироваться для участия в акции можно на официальном сайте проекта диктантпобеды.рф. и в специальном приложении, которое уже доступно для смартфонов. Здесь же можно будет получить электронный диплом участника «Диктанта Победы». По согласованию с Минпросвещения высокие результаты участников акции будут засчитывать при поступлении в вузы.