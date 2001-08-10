Стартовало зачисление учащихся в новую школу в Дальнем
Сегодня, 20 августа, начался прием документов для зачисления учащихся в новую школу в Дальнем.
Преимущественным правом при зачислении обладают граждане, проживающие на закрепленной за школой территории.
Напомним, подать документы можно через портал образовательных услуг Сахалинской области: http://detsad.admsakhalin.ru или через оператора в школе. Время работы комиссии в школе с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). Временный подход к школе на период дорожных работ организован с восточной стороны.
Документы в школу для зачисления предоставляют только родители (законные представители) или другие лица, имеющие нотариальную доверенность на представление интересов в школе для предоставления документов при зачислении и документ удостоверяющий личность.
Дополнительную информацию можно получить по ссылке http://yuzhno-sakh.ru/dirs/1497/1733. В случае возникновения вопросов родителей просят обращаться в департамент образования в рабочие часы по телефону: 312-687 (доб.2 и 3).
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