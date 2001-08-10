Огурцы и помидоры местного производства вновь подешевели

Согласно данным информационно-аналитического наблюдения, проводимого министерством в отношении цен на социально значимые продовольственные товары в оптовой сети и в сети местных производителей, а также данных динамики потребительских цен, фиксируемых Сахалинстатом в региональной торговой сети, истекшая неделя характеризовалась относительной ценовой стабилизацией по мясомолочной и бакалейным товарным группам. Отмечено снижение стоимости некоторой номенклатуры плодоовощной продукции, в результате влияния сезонного фактора.

В оптовой сети отпускная цена завозного с материка картофеля составляет 52,5 руб/кг, что выше, чем на предыдущей неделе на 5 рублей, за счет отсутствия более дешевого картофеля у одного из обследуемых оптовых представителей. В розничной сети цена картофеля составляет 80,1 руб/кг, но при этом сохраняется еженедельная тенденция снижения цены - за истекшую неделю в розничной сети картофель подешевел на 2,2 руб/кг. За счет увеличения сбора урожая местного картофеля и поступления его на рынок ожидается дальнейшее снижение цен на картофель. В сети местных производителей цена картофеля составляет 62,5 руб/кг.

Также местными производителями реализуется капуста свежая белокочанная нового урожая по средней цене 36,3 руб/кг, в оптовой сети отпускная цена завозной капусты осталась стабильна, при этом в розничной сети потребительские цены на капусту составили 51,1 руб/кг, что ниже цены предыдущей недели на 1,4 руб/кг.

Среди остальной обследуемой плодоовощной продукции за истекшую неделю снижены цены в розничной сети на огурцы на 16,7 руб/кг, томаты - на 5,2 руб/кг, незначительное увеличение цены не более чем на 1 рубль прослеживается на яблоки и морковь. В оптовой сети цены на морковь увеличились на 5 руб/кг - за счет отсутствия более дешевой моркови у одного из оптовиков, яблоки, напротив, подешевели на 5 руб/кг.

У обследуемых министерством хозяйствующих субъектов, осуществляющих реализацию плодоовощной продукции, временно отсутствовали в продаже томаты.

Стоимость томатов в сети местных сельхозтоваропроизводителей составила в среднем 110 руб/кг, что ниже предыдущей недели на 10 руб/кг. В розничной сети томаты подешевели на 5,2 руб/кг, цена их реализации в среднем по области составляет 170 руб/кг.

Среди местных овощей защищенного грунта необходимо отметить о снижении цены на огурцы, минимальная цена их реализации составляет 60 руб/кг, что на 10 рублей ниже предыдущей регистрации, при этом средняя цена на огурцы составляет 90 руб/кг. В дальнейшем с увеличением сбора урожая цена на овощи будет снижаться.