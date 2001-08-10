Огурцы и помидоры местного производства вновь подешевели
Согласно данным информационно-аналитического наблюдения, проводимого министерством в отношении цен на социально значимые продовольственные товары в оптовой сети и в сети местных производителей, а также данных динамики потребительских цен, фиксируемых Сахалинстатом в региональной торговой сети, истекшая неделя характеризовалась относительной ценовой стабилизацией по мясомолочной и бакалейным товарным группам. Отмечено снижение стоимости некоторой номенклатуры плодоовощной продукции, в результате влияния сезонного фактора.
В оптовой сети отпускная цена завозного с материка картофеля составляет 52,5 руб/кг, что выше, чем на предыдущей неделе на 5 рублей, за счет отсутствия более дешевого картофеля у одного из обследуемых оптовых представителей. В розничной сети цена картофеля составляет 80,1 руб/кг, но при этом сохраняется еженедельная тенденция снижения цены - за истекшую неделю в розничной сети картофель подешевел на 2,2 руб/кг. За счет увеличения сбора урожая местного картофеля и поступления его на рынок ожидается дальнейшее снижение цен на картофель. В сети местных производителей цена картофеля составляет 62,5 руб/кг.
Также местными производителями реализуется капуста свежая белокочанная нового урожая по средней цене 36,3 руб/кг, в оптовой сети отпускная цена завозной капусты осталась стабильна, при этом в розничной сети потребительские цены на капусту составили 51,1 руб/кг, что ниже цены предыдущей недели на 1,4 руб/кг.
Среди остальной обследуемой плодоовощной продукции за истекшую неделю снижены цены в розничной сети на огурцы на 16,7 руб/кг, томаты - на 5,2 руб/кг, незначительное увеличение цены не более чем на 1 рубль прослеживается на яблоки и морковь. В оптовой сети цены на морковь увеличились на 5 руб/кг - за счет отсутствия более дешевой моркови у одного из оптовиков, яблоки, напротив, подешевели на 5 руб/кг.
У обследуемых министерством хозяйствующих субъектов, осуществляющих реализацию плодоовощной продукции, временно отсутствовали в продаже томаты.
Стоимость томатов в сети местных сельхозтоваропроизводителей составила в среднем 110 руб/кг, что ниже предыдущей недели на 10 руб/кг. В розничной сети томаты подешевели на 5,2 руб/кг, цена их реализации в среднем по области составляет 170 руб/кг.
Среди местных овощей защищенного грунта необходимо отметить о снижении цены на огурцы, минимальная цена их реализации составляет 60 руб/кг, что на 10 рублей ниже предыдущей регистрации, при этом средняя цена на огурцы составляет 90 руб/кг. В дальнейшем с увеличением сбора урожая цена на овощи будет снижаться.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
20:28 14 Августа Цены на авиатопливо «рванули» вверх, не дожидаясь конца пандемии
10:12 14 Августа Караоке-битва пройдет в Южно-Сахалинске у фонтана на привокзальной площади
09:34 14 Августа Еще 68 случаев заболевания Covid-19 выявили в Сахалинской области
17:12 14 Августа В южных районах Сахалина в выходные дни пройдут небольшие дожди
10:12 22 Июля Кванториум Южно-Сахалинска закрыли из-за коронавируса
- 16:02 22 Июля Праздник Курбан-Байрам пройдет в формате онлайн-трансляции
18:02 31 Июля Рыбодобытчикам на Дальнем Востоке мешает работать формальность
10:42 21 Июля Свет отключат по некоторым адресам Южно-Сахалинска
Выбор редакции
- 10:12 3 Августа Сотрудники МЧС России спасли у острова Итуруп семерых рыбаков
- 10:12 22 Июля Кванториум Южно-Сахалинска закрыли из-за коронавируса
- 10:42 3 Июля Сахалинская областная больница возобновляет прием пациентов в обычном режиме
- 09:34 3 Июля В Сахалинской области отменили обязательную обсервацию
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
- 15:32 7 Апреля Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?