Беременных сахалинок из дальних районов будут готовить к родам в санатории «Синегорские минеральные воды»

В Сахалинской области беременных женщин из дальних районов будут готовить к родам в санатории «Синегорские минеральные воды»

В регионе уже действует постановление о направлении всех беременных из групп риска, а также с Курильских островов в областной перинатальный центр. Новый проект призван помочь островитянкам, которые добираются в областной центр только самолетом.

36 недель – максимально возможный срок беременности, при котором по правилам авиакомпаний будущая роженица может совершить перелет. Физиологичные роды происходят на сроке в 40 недель, в оставшийся до события месяц женщины самостоятельно решают вопрос с проживанием и прочими бытовыми условиями.

– Основная идея программы – дать женщинам, которые не могут провести этот период в домашних условиях, возможность подготовиться к родам в спокойной, комфортной обстановке. Для будущих мам будут организованы специальные курсы по психологической и физиологической подготовке к родам, по дыхательной гимнастике, йога. Медицинское наблюдение будет осуществлять врач акушер-гинеколог, – прокомментировал и.о. министра здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов.

Для расселения в санатории не будет выделяться локальная секция или блок помещений. Главный принцип и основа отношения к будущим роженицам – как к здоровым женщинам. Планируется, что проживать они будут в обычных номерах, к их услугам – все лечебные и оздоровительные возможности санатория.

– При отсутствии противопоказаний женщины смогут посещать соляную пещеру, бассейн, зимний сад. У нас подготовлены новые маршруты для терренкура, это все будет доступно будущим матерям в любое время года, – рассказал о возможностях санатория генеральный директор Алексей Пешков.

Запустить проект планируется в сентябре этого года. Ежемесячно в санатории намерены принимать 30-40 женщин. Срок проживания – 14 дней, с 36 до 38 недель, дальше беременная будет направляться в медицинское учреждение для наблюдения и родоразрешения.

В минздраве отмечают, программа предусмотрена исключительно для женщин, у которых отсутствует возможность прибыть другим видом транспорта, кроме авиационного. Финансировать все мероприятия проекта будут за счет областного бюджета.