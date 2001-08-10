В Сахалинской области в 2020 году построят 57 километров дорог, еще 133 километра отремонтируют. При этом Валерий Лимаренко подчеркнул, что в ближайшие годы власти намерены содержать трассы по самым высоким стандартам, сообщили в правительстве региона.

- Это стратегическое направление в развитии экономики и обеспечении жизнедеятельности. Одним из самых важных для нас является продолжение реконструкции трассы Южно-Сахалинск - Оха. По постановлению правительства РФ с 1 января 2021 года она переходит из областной собственности в федеральную. Со следующего года дорога будет обслуживаться по самым высоким стандартам. Полностью преобразиться магистраль должна к 2025 году, - отметил глава региона.

В этом году асфальт впервые появится севернее села Онор в Смирныховском районе, между селами Палево и Зональное, а также Воскресеновкой и Славы в Тымовском районе, от станции Ныш до Ноглик, на 10-километровом участке трассы в Охинском районе.

Начаты работы по строительству асфальтобетонного покрытия на западном побережье Сахалина - на участке дороги Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск. Продолжается подготовка участка дороги Арсентьевка - Ильинское, которая соединяет западную и восточную транспортные артерии. В следующем году здесь планируют заасфальтировать 7,5 километра. Полностью дорога поменяет облик до 2023 года.

Как отметил Валерий Лимаренко, стратегия на ближайшие годы - содержание дорог по самым высоким стандартам. На эти цели будут направлять больше денег. Уже в этом году на строительство, ремонт и содержание дорог из региональной казны беспрецедентно выделили около 13 миллиардов рублей.

Одновременно масштабные работы ведутся и в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", который реализуется с 2019 по 2024 годы. В этом году запланировано отремонтировать около 25 километров трасс. Работы идут на 13 отрезках. В частности, будут капитально отремонтированы дороги, идущие через села Никольское Углегорского района, Сокол - Долинского, Тихменево - Поронайского. Также продолжается реконструкция участков в областном центре: между Дальним и Елочками, Новоалександровском и Санаторным, на улицах 2-я Центральная, Больничная, Пограничная, Деповская.