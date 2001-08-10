Тихоокеанское
информационное агентство
21 Августа 2020
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15:04, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Медицинский персонал обучат сердечно-легочной реанимации

Медицинский персонал обучат сердечно-легочной реанимации
Партию лекарств купили для Синегорской участковой больницы, а медики готовятся к обучению.
 
Как сообщают в региональном Минздраве, в больнице Синегорска сформирован график работы выездной бригады специалистов медицинского колледжа. Преподаватели будут дополнительно обучать медицинский персонал  сердечно-легочной реанимации. Необходимое оборудование поступило в рамках поручения главы островного минздрава Владимира Кузнецова об оснащении службы скорой помощи и других подразделений учреждения.
 
Основы работы с дефибриллятором медики повторили вместе с руководителем минздрава во время инспекции учреждения.
 
Как рассказывают в министерстве здравоохранения области, в прошлом Владимир Кузнецов прошел все ступени в службе скорой помощи – от рядового врача до руководителя учреждением, на счету – сотни спасенных жизней. Кроме аппаратуры в отделении скорой помощи решен и вопрос организации выездов к больным.                                                                       
 
- Из графика работы выпали два часа на пересменку. В этот период с местным жителем может случиться инфаркт или инсульт. Скорая должна работать 24 часа в сутки, с сентября будет сформирован новый график работы, который не допускает таких ситуаций, - прокомментировал глава минздрава Владимир Кузнецов.                                                                                                               
 
Еще один вопрос, который разрешился в течение нескольких недель – приобретение лекарств. Три недели назад здесь наблюдался недостаток по многим позициям.                                                   
 
- Сегодня часть препаратов уже в наличии. По другим медикаментам состоялась закупка, лекарства в пути, в ближайшее время поступят в учреждение, - говорит главный врач Синегорской участковой больницы Михаил Сушко.                     
 
Несмотря на удаленность и  небольшую численность приписного населения, в больнице удается решать и кадровые  проблемы. Долгое время здесь остро стоял вопрос нехватки педиатра. В этом месяце к лечению детей приступил молодой специалист, выпускник Амурской академии.  В ближайшее время приедут еще два терапевта, которые имеют дополнительную специализацию по гинекологии и функциональной диагностике.
 
В настоящее время нерешенным остается один из самых проблемных вопросов – ремонт. Но по поручению Владимира Кузнецова составлена смета, обновление помещений начнется в следующем году.

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