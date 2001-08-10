Кинофестиваль "Край света. Восток 2020" стартовал на Сахалине
Фестиваль "Край света. Восток 2020" объявляет о начале работы информационного шатра у "Октября" и старте бесплатного бронирования на сайте.
Шатер начнет свою работу сегодня, 20 августа, в 12:00 у кинотеатра. Ежедневные часы работы с 10:00 до 20:00
Площадки офлайн-кинопоказов:
- ККЗ "Октябрь",
- ККЗ "Комсомолец".
Распространение билетов будет за сутки до события. Помощь в получении билетов могут оказать в шатре. На одного человека выдается не более 2 бесплатных билетов.
Вход на концерт-монолог Евгения Гришковца, который состоится 22 и 23 августа, свободный по бесплатным билетам. Их можно получить в кассе ККЗ "Октябрь", но не более одного билета в одни руки. Распространение будет за сутки до события.
Большую часть фильмов программ "Горизонт событий" и "Хиты Края света" можно будет увидеть бесплатно на портале?Культура.РФ?на следующий день после премьеры их в Южно-Сахалинске. Все дни фестиваля будет доступна специальная подборка фильмов из программы "Сахалинский след".
Также на Культура.РФ ежедневно будут выходить прямые включения из фестивальной студии в Москве.?
Как напоминают в пресс-службе кинофестиваля, подробную информацию можно получить на официальном сайте мероприятия.
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