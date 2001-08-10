Тихоокеанское
информационное агентство
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16:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Сахалинской области вспоминают трагически погибших Игоря Фархутдинова и его коллег

В Сахалинской области вспоминают трагически погибших Игоря Фархутдинова и его коллег

Трагически погибших Игоря Фархутдинова и его коллег вспоминают в Сахалинской области. Семнадцать лет назад 20 августа авиакатастрофа унесла жизни 20 человек – губернатора островного региона, сопровождавших его сотрудников областной администрации и членов экипажа. 

Литию по погибшим отслужили сегодня на территории Воскресенского Кафедрального собора в Южно-Сахалинске. В церемонии возложения цветов к мемориалу приняли участие родственники погибших, представители сахалинского правительства, областной Думы, общественности и Валерий Лимаренко.

"Уверен, Игорь Павлович вместе с командой сделал бы еще немало для Сахалинской области. Но, к сожалению, судьба распорядилась иначе. Сегодня мы вспоминаем каждого из 20 человек, которые были на том роковом борту. Хочу выразить соболезнования родным и близким, всем, кто знал погибших. Светлая память", - сказал Валерий Лимаренко.

Игорь Фархутдинов родился в 1950 году в Новосибирске. Карьерный путь начал в 70-е годы на Сахалине – прошел путь от инженера в Тымовском районе до главы островного региона. В годы своего руководства он заложил основу для развития сахалинской экономики через нефтегазовые проекты. 

"Я не знаю, каким он был чиновником. Для меня он замечательный отец, лучший человек на свете. Он мне говорил: "Будь честным, отвечай за свои слова". Я этого правила исключительно придерживаюсь", – поделился сын бывшего губернатора Максим Фархутдинов. 

Как напоминают в пресс-службе правительства региона, вертолет МИ-8 потерпел крушение 20 августа 2003 года на пути из Петропавловска-Камчатского в Северо-Курильск в районе горы Опала. Губернатор и его команда направлялись в служебную командировку.

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