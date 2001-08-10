Более 2 млрд рублей выплатят сахалинским семьям с детьми
Островные родители подали 86 802 заявления о ежемесячной и единовременной выплатах на детей в возрасте от 0 до 16 лет. Всего островным семьям с детьми государственная поддержка из федерального бюджета оказана на сумму более 2 миллиардов рублей.
Отделение пенсионного фонда РФ по Сахалинской области напоминае, что продолжают прием заявлений на ежемесячные и единовременные выплаты семьям с детьми. Последний день приема заявлений – 30 сентября. Чтобы получить деньги, необходимо направить заявление в ПФР через портал госуслуг. При желании можно обратиться в любую клиентскую службу ПФР или офис МФЦ.
В связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции прием граждан в клиентских службах ПФР осуществляется по предварительной записи.
Как напоминают в пресс-службе пенсионного фонда по Сахалинской области, в соответствии с указами президента для семей с детьми предусмотрены три вида выплат.
На сегодняшний день в Сахалинской области положительные решения вынесены по заявлениям, поданным на 17 869 детей в возрасте до 3 лет и на 58 799 детей до 16 лет. Им также произведена дополнительная единовременная выплата. Всего островным семьям с детьми государственная поддержка из федерального бюджета оказана на сумму 2 миллиарда 4 миллиона 725 тысяч 630 рублей.
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