Семья и сахалинская полиция ищут 31-летнего жителя Новотроицкого

Родственники и сахалинская полиция ищут 31-летнего Алексея Евгеньевича Асламова.

Мужчина уехал из Новотроицкого на работу 13 августа, после нее домой не вернулся, на звонки родственников не отвечает.

Приметы: рост 172 см, худощавое телосложение, русые волосы, короткая стрижка.

Был одет: черная куртка, синее трико, на голове - кепка.

Если вы знаете, где находится Алексей Асламов, сообщите об этом: 8 (4242) 780-685, 41-63-62, WhatsApp 89621206698.