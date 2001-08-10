Тихоокеанское
информационное агентство
21 Августа 2020
Сегодня 02:35
73,77|87,43|45,15
Трое сахалинских подростка катались по Охе на чужом автомобиле
17:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Семья и сахалинская полиция ищут 31-летнего жителя Новотроицкого

Семья и сахалинская полиция ищут 31-летнего жителя Новотроицкого

Родственники и сахалинская полиция ищут 31-летнего Алексея Евгеньевича Асламова.

Мужчина уехал из Новотроицкого на работу 13 августа, после нее домой не вернулся, на звонки родственников не отвечает.

Приметы: рост 172 см, худощавое телосложение, русые волосы, короткая стрижка.

Был одет: черная куртка, синее трико, на голове - кепка.

Если вы знаете, где находится Алексей Асламов, сообщите об этом: 8 (4242) 780-685, 41-63-62, WhatsApp 89621206698.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?