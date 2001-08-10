Тихоокеанское
информационное агентство
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Торжественные митинги в связи с празднованием Дня окончания Второй Мировой войны пройдут на Курилах

Торжественные митинги в связи с празднованием Дня окончания Второй Мировой войны пройдут на Курилах

Жителей и гостей Южно-Курильска приглашают принять участие в мероприятиях в связи с празднованием Дня окончания Второй Мировой войны 3 сентября.

В пгт. Южно-Курильск пройдут:

- торжественный митинг у памятника «Воину-освободителю» (ул. 3-е Сентября, нижняя часть поселка), начало в 11-00 ч.

- праздничный концерт на пл. Ленина, начало в 20-00 ч.

- проведение патриотической акции «Солдатская каша», начало в 20-00 ч.

- просмотр фейерверка, начало в 21-30 ч.

Автобус в пгт. Южно-Курильск от остановки «Сбербанк» отправится к месту проведения митинга в 10-40 ч., обратный рейс в 11-30 ч. .

В с. Малокурильское пройдут:

-торжественный митинг у памятника-танка «В честь 60-летия освобождения Южных Курил от японских милитаристов», начало в 10-30 ч.;

- праздничный концерт в Доме культуры, начало в 18-00 ч.;

- патриотическая акция «Свеча памяти» у памятника-танка «В честь 60-летия освобождения Южных Курил от японских милитаристов», начало в 21-00 ч.;

- просмотр фейерверка, начало в 21-30 ч

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