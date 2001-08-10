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11:32, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
Депутат Сахалинской областной Думы проведет прием граждан для курильчан
Козлов Максим Георгиевич, депутат Сахалинской областной Думы, проведет прием граждан по личным вопросам с курильчанами.
о. Кунашир:
28 августа 2020 г., начало в 17.30 ч., место проведения- пгт. Южно-Курильск, пл. Ленина, 1, кабинет № 17.
⠀
о. Шикотан:
29 августа 2020 г., начало в 11.00 ч., место проведения - с. Крабозаводское, ул. Торговая, 2, отдел по исполнению полномочий органов местного самоуправления.
⠀
Получить информацию и записаться на прием можно по телефонам
21327 (пгт. Южно-Курильск), 96218 (с. Крабозаводское).
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