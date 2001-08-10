Тихоокеанское
информационное агентство
21 Августа 2020
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Общая смертность от заболеваний снизилась в Сахалинской области
11:32, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Депутат Сахалинской областной Думы проведет прием граждан для курильчан

Депутат Сахалинской областной Думы проведет прием граждан для курильчан

Козлов Максим Георгиевич, депутат Сахалинской областной Думы, проведет прием граждан по личным вопросам с курильчанами.


о. Кунашир:
28 августа 2020 г., начало в 17.30 ч., место проведения- пгт. Южно-Курильск, пл. Ленина, 1, кабинет № 17.

о. Шикотан:
29 августа 2020 г., начало в 11.00 ч., место проведения - с. Крабозаводское, ул. Торговая, 2, отдел по исполнению полномочий органов местного самоуправления.

Получить информацию и записаться на прием можно по телефонам
21327 (пгт. Южно-Курильск),  96218 (с. Крабозаводское).

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