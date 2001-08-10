В Сахалинской областной больнице заработал новый ангиограф. Современный аппарат позволяет проводить высокотехнологичные вмешательства в кратчайшие сроки. Сегодня с его помощью провели первую операцию – помощь потребовалась жителю Итурупа.

Ежедневно с помощью нового аппарата возможно выполнять до 12 малоинвазивных операций. Основное преимущество – отсутствие травматизма и быстрое восстановление. Суть операции – в восстановлении проходимости суженного участка сосуда под рентген-контролем. Сегодняшняя диагностическая процедура длилась 5 минут, но позволила установить точную картину заболевания.

– Во время операции пациент находится в сознании, он в контакте с врачебной бригадой. Это удобно – человек может сообщать о своем самочувствии, такие детали важны для врача. Сегодня операция показала, что у пациента нет больших поражений сосудов, есть маленькие патологические очаги, но на данном этапе их возможно скорректировать приемом медикаментов, – пояснил рентгенэндоваскулярный хирург Андрей Грязев.

Коронароангиография – слово, ставшее привычным для сахалинских интервенционных хирургов. А, между тем, этот метод является высокотехнологичным, и еще несколько лет назад большую часть операций выполняли только в специализированных медицинских центрах. Новый ангиограф – по счету третий в областной больнице. У врачей появилась возможность не только увеличить объемы вмешательств и расширить их спектр, но и более избирательно подходить к процессу лечения.

– Все аппараты универсальны и взаимозаменяемы. Но при этом каждый имеет свою уникальную специфику. На одном лучше смотреть сердце, другой больше подходит для работы на головном мозге, новый будем задействовать для работы на периферической системе. Это структурирует потоки пациентов, позволяет заниматься каждым направлением более объемно, – рассказал заместитель главного врача Сахалинской областной больницы Максим Гунбин.

Операции с помощью ангиографа и другого высокотехнологичного оборудования проводятся в плановом и экстренном режиме. Учитывая оснащенность областной больницы, оперативные вмешательства удается выполнить в течение золотого часа. Это позволило значительно сократить смертность от заболеваний системы кровообращения.

За 6 месяцев этот показатель в Сахалинской области сократился на 24,3 процента, по сравнению с прошлым годом, и составил 300,6 на сто тысяч человек. В то время как средний показатель по России – 606,7. Работа по снижению смертности проводится в рамках региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».