На 70 процентов готов новый участок улицы Пограничной в Южно-Сахалинске

На 70 процентов готов новый участок улицы Пограничной от Комсомольской до Горького в Южно-Сахалинске. Работы на участке протяженностью 600 метров идут хорошими темпами и без отставания от графика, сообщили в мэрии областного центра.

Как рассказали в управлении дорожного хозяйства и благоустройства, в основание дороги зальют бетон. Эта практика хорошо показала себя на примере улицы Горького.

Сейчас завершаются земляные работы, бетонирование, установка бордюров. Приступить к асфальтированию планируется в сентябре-октябре. Вдоль 4-полосной проезжей части с обеих сторон сделают тротуары, велодорожку, парковочные карманы, уличное освещение. Грунтовые воды будет собирать ливневая канализация в теле дороги и перехватывающие лотки вне проезжей части.

Срок окончания работ по контракту - 1 ноября 2020 года.