Тихоокеанское
информационное агентство
21 Августа 2020
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Теперь уборку улиц будут проверять не только на проспекте Мира

Теперь уборку улиц будут проверять не только на проспекте Мира

Пилотный проект по контролю за качеством уборки дорог расширяет границы. Сегодня с помощью специальных технологий проверяют качество содержания проспекта Мира в Южно-Сахалинске. С сентября новые стандарты начнут действовать на проспекте Победы, а также на улицах Ленина, Горького и Сахалинской.

Губернатор Валерий Лимаренко поставил задачу – добиться максимального результата в поддержании чистоты на сахалинских дорогах. Новые стандарты, разработанные в министерстве по эффективному управлению регионом, показали хорошие результаты на проспекте Мира.

– Подрядчик, обслуживающий центральную улицу города, рационально организовал работу техники. Теперь уборка осуществляется по звеньям: первым выходит пылесос, затем – поливомойки, далее – тракторы с щетками, а после высыхания полотна на участок повторно выезжает пылесос, – рассказал директор департамента отраслевого развития министерства по эффективному управлению регионом Александр Гоголин.

Изменилась также система контроля выполнения работ. Инспекция теперь осуществляется с помощью спецавтомобиля, который фиксирует все с земли, и дрона, который фотографирует с воздуха.

– Раньше проверку проводили специалисты департамента городского хозяйства, так сказать, на глаз. Это было затратно по времени и не всегда учитывало весь комплекс требований. Теперь же к 12 часам дня мы получаем полную объективную картину мониторинга, – отметил преимущества новых стандартов старший инспектор отдела технического надзора МКУ «Управление мониторинга городского хозяйства» Павел Терехин.

Машина выезжает на проспект Мира каждое утро в интервале с 6 до 9 утра. Автомобиль двигается с определенной скоростью вдоль улицы, захватывает прилотковую зону, карманы остановочных пунктов. На перекрестках берется специальный радиус, чтобы проверить как можно больше визуального пространства.

На автомобиле установлена камера высокого разрешения для фотосъемки и специальный датчик – он фиксирует состояние дороги. Данные накапливаются в блоке управления авто и передаются для дальнейшей работы в ситуационный центр. Там они обрабатываются и в сжатом формате направляются в департамент городского хозяйства. В финальной точке они попадают к исполнителю работ по уборке города.

Пока фото анализируются сотрудником департамента городского хозяйства вручную. Но в настоящее время проводится обучение нейройной сети, которая вскоре будет автоматически анализировать фото на наличие дефектов и отправлять эту информацию сразу подрядчику для устранения.

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