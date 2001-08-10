Теперь уборку улиц будут проверять не только на проспекте Мира

Пилотный проект по контролю за качеством уборки дорог расширяет границы. Сегодня с помощью специальных технологий проверяют качество содержания проспекта Мира в Южно-Сахалинске. С сентября новые стандарты начнут действовать на проспекте Победы, а также на улицах Ленина, Горького и Сахалинской.

Губернатор Валерий Лимаренко поставил задачу – добиться максимального результата в поддержании чистоты на сахалинских дорогах. Новые стандарты, разработанные в министерстве по эффективному управлению регионом, показали хорошие результаты на проспекте Мира.

– Подрядчик, обслуживающий центральную улицу города, рационально организовал работу техники. Теперь уборка осуществляется по звеньям: первым выходит пылесос, затем – поливомойки, далее – тракторы с щетками, а после высыхания полотна на участок повторно выезжает пылесос, – рассказал директор департамента отраслевого развития министерства по эффективному управлению регионом Александр Гоголин.

Изменилась также система контроля выполнения работ. Инспекция теперь осуществляется с помощью спецавтомобиля, который фиксирует все с земли, и дрона, который фотографирует с воздуха.

– Раньше проверку проводили специалисты департамента городского хозяйства, так сказать, на глаз. Это было затратно по времени и не всегда учитывало весь комплекс требований. Теперь же к 12 часам дня мы получаем полную объективную картину мониторинга, – отметил преимущества новых стандартов старший инспектор отдела технического надзора МКУ «Управление мониторинга городского хозяйства» Павел Терехин.

Машина выезжает на проспект Мира каждое утро в интервале с 6 до 9 утра. Автомобиль двигается с определенной скоростью вдоль улицы, захватывает прилотковую зону, карманы остановочных пунктов. На перекрестках берется специальный радиус, чтобы проверить как можно больше визуального пространства.

На автомобиле установлена камера высокого разрешения для фотосъемки и специальный датчик – он фиксирует состояние дороги. Данные накапливаются в блоке управления авто и передаются для дальнейшей работы в ситуационный центр. Там они обрабатываются и в сжатом формате направляются в департамент городского хозяйства. В финальной точке они попадают к исполнителю работ по уборке города.

Пока фото анализируются сотрудником департамента городского хозяйства вручную. Но в настоящее время проводится обучение нейройной сети, которая вскоре будет автоматически анализировать фото на наличие дефектов и отправлять эту информацию сразу подрядчику для устранения.